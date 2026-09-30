Patrimonio, conocimiento y tecnología; AutorIA fortalece el lugar que La Rioja ocupa en la historia del español - EUROPA PRESS

SAN MILLÁN (LA RIOJA), 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado este miércoles en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla la exposición 'AutorÍA. La Rioja, tierra del Español', una experiencia que conecta la historia del español con su futuro a través de las nuevas tecnologías.

Una muestra que permitirá refrendar y fortalecer el lugar que La Rioja ocupa en la historia del español y en el turismo idiomático, al tiempo que servirá para posicionar a nuestra comunidad autónoma como un territorio de referencia en el futuro de una lengua hablada por más de 600 millones de personas en todo el mundo.

En concreto, 'AutorIA' reúne más de 60 piezas procedentes de una veintena de instituciones y colecciones, entre ellas el Museo del Louvre, la British Library, el Museo del Prado, la Real Academia Española, el Museo Arqueológico Nacional, la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial o la Fundación Menéndez Pidal, además de instituciones y colecciones riojanas.

Entre las piezas más singulares destaca la cruz de marfil de San Millán, cuyos tres brazos conservados se reúnen por primera vez en España, con dos procedentes del Museo del Louvre y un tercero del Museo Arqueológico Nacional.

La exposición incorpora asimismo el clavecín de Bárbara de Braganza, en el que tocó el compositor barroco Domenico Scarlatti, y la Virgen de la Manzana, sustraída del Monasterio de Suso en 1963 y que regresa definitivamente a La Rioja. Junto a estas piezas, la muestra permite acercarse a la importancia de los Glosarios Emilianenses y a los códices vinculados a San Millán, testimonios fundamentales para comprender los primeros pasos escritos del romance hispánico, así como a la figura de Gonzalo de Berceo, primer autor conocido de nuestra literatura.

El recorrido continúa con autores y obras que muestran la expansión y transformación del español, desde Nebrija y Cervantes hasta Miguel Hernández, Pablo Neruda, Juan Ramón Jiménez, Camilo José Cela, María de la O Lejárraga o Ana María Matute.

"NO PODRÍA SER EN OTRO LUGAR"

En su discurso inaugural, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado que esta exposición "se produce en San Millán" porque "no podría ser en otro lugar".

Como ha defendido, esta muestra ayuda a conectar los orígenes del español con su futuro y también nos permitirá hacer una reflexión "sobre a dónde va el español y qué papel quiere jugar La Rioja en ese futuro".

Se trata de una exposición "viva y didáctica que será inspiradora" gracias a su legado "espiritual, histórico, religioso y cultural que ofrece".

Además, el presidente riojano ha explicado que el subtítulo de la exposición 'La Rioja, tierra del español' es una reivindicación de esta tierra "como referente para la lengua española, sus orígenes y su desarrollo y también sobre el futuro del español".

También ha tenido palabras para la riojana, nacida precisamente en San Millán de la Cogolla, María de la O Lejárraga, "una mujer que ahora conocemos pero que no pudo firmar sus obras", por eso esta muestra también "es un reconocimiento a aquellas mujeres que trabajaron con pseudónimos".

La exposición, en definitiva, cuenta con unos propósitos claros; "explicar, contextualizar y compartir con todo el mundo lo que La Rioja es para el español, lo que son los Monasterios de Yuso y Suso y lo que es San Millán".

Como ha querido destacar, en esta muestra se verán muchas piezas "pero el valor singular es su conjunto porque todas ellas vuelven al lugar del referencia, al lugar donde se crearon, que es San Millán y este Monasterio".

De esta manera, y aunque el Patrimonio esté disperso por el mundo "es propiedad de todos los españoles. Eso hace que el patrimonio disperso pueda volver a casa. Cumplimos un mandato fundamental del sentido del patrimonio", ha destacado el presidente.

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