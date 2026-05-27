La pensión media del sistema de Seguridad Social alcanza 1.360 euros en mayo en La Rioja, un 4,65% más alta que en 2025

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LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha abonado 76.103 pensiones en La Rioja a cerca de 69.000 personas en la nómina de mayo, que asciende a 103,48 millones de euros este mes.

En mayo, en La Rioja se han registrado 52.705 pensiones de jubilación y 16.006 pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, 5.254 pensiones de incapacidad permanente, 1.962 de orfandad y 176 en favor de familiares.

PENSIONES MEDIAS

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.370,7 euros este mes en España, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. En La Rioja se sitúa en 1.359,82 euros, con una variación anual del 4,65%.

Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación se sitúa en 1.519 euros, por debajo de la media española que asciende a 1.572 euros mensuales, un 4,4% más que en mayo de 2025.

En cuanto a la pensión media de viudedad en La Rioja, en mayo alcanzó los 964,05 euros al mes, 975,1 euros mensuales en el conjunto del país.

NÓMINA Y PENSIONES POR CLASE

De la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social en La Rioja (103.486.381 euros), más de tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación. En concreto, estas pensiones suponen el 77,3% de la nómina, 80.063.638 euros.

A pensiones de viudedad se han destinado 15.430.584 euros en la comunidad autónoma, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 6.804.771; la de orfandad, a 1.044.431 euros y la de prestaciones en favor de familiares, a 143.079 euros.

Por otro lado, el número de pensiones con complemento a mínimos del total del sistema ascienden a 14.163 pensiones en La Rioja, el 18,6% del total.

De las mujeres pensionistas, el 25,4% perciben este complemento a mínimos y el 11,3% del total de pensionistas hombres.

CON COMPLEMENTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO

En mayo, más de 11.450 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, en concreto 11.457. El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 73 euros. Del total de pensiones complementadas, 3.079 corresponde a pensionistas con un hijo; 5.988 a beneficiarios con dos hijos; 1.686 lo perciben con tres hijos y, por cuatro hijos, 704. Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026.

La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

La información completa de las pensiones contributivas del Sistema de Seguridad Social se puede consultar en el archivo adjunto. Asimismo, la aplicación eSTADISS, ubicada en http://run.gob.es/estadiss, permite obtener información estadística en materia de pensiones de la Seguridad Social, con selección de los parámetros que resulten de interés y posibilidad de exportar los resultados en distintos formatos.