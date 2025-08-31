Pepe Viyuela, Javier Cámara y Luis de la Fuente, los favoritos de los riojanos para viajar en BlaBlaCar

Los lugares favoritos de los usuarios de BlaBlaCar para enseñar a un compañero de viaje en La Rioja son Ezcaray y San Millán de la Cogolla

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

BlaBlaCar, la plataforma de viajes compartidos líder en el mundo, con más de 10 millones de usuarios en España, y que han probado más de 60.000 riojanos, ha publicado su encuesta anual '¿Con quién viajarías en BlaBlaCar?', en la que la compañía ha preguntado a qué famosos elegirían si tuvieran la oportunidad de compartir coche con algunas de las personas más reconocidas en el ámbito cultural, político o del entretenimiento.

En esta nueva edición del sondeo, el actor Pepe Viyuela se convierte en la opción favorita de los riojanos para compartir coche, con un 48% de los votos. El segundo puesto lo consigue Javier Cámara, así lo opinan el 39% de los encuestados. Finalmente, la medalla de bronce se la lleva el seleccionador español de fútbol, el jarrero Luis de la Fuente con un 23%.

Dentro del mundo político, la más votada por los riojanos a la hora de compartir un BlaBlaCar es la ex presidenta de La Rioja Concha Andreu, con un 16% de los votos.

Por su parte, el actual mandatario regional, Gonzalo Capellán de Miguel, acumula un 9% de los votos, y es el cuarto presidente autonómico más popular a nivel nacional. Sólo se posicionan por delante de él Isabel Díaz Ayuso, con un 29% de los votos; la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (17%); y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite (13%).

LUGARES.

El coche compartido es una forma de viajar eficiente, sostenible y económica, que permite viajar a pequeñas y medianas localidades españolas de manera directa. Sólo en el último año BlaBlaCar ha conectado el 71% de las localidades de La Rioja.

Es por esto que, a la hora de escoger dónde ir con sus acompañantes de coche compartido, un 32% de los riojanos encuestados ha señalado que llevaría a su compañero de viaje a conocer Ezcaray. La segunda opción sería ir a conocer San Millán de la Cogolla con un 16%. La medalla de bronce se la lleva Santo Domingo de la Calzada, así opinan el 14% de las personas sondeadas.

Para facilitar los desplazamientos entre esos pequeños municipios españoles, BlaBlaCar ha puesto en marcha el BlaBlaBono del verano, que ofrece un descuento del 50% a los pasajeros elegibles que quieran viajar este verano a cualquier rincón del país.

A nivel nacional, este año los preferidos a la hora de compartir trayecto son Rafa Nadal, Alejandro Sanz y Dani Rovira. Rafa Nadal, con cerca del 25% de los votos, no es el único deportista con el que los españoles les gustaría encontrarse en un BlaBlaCar: un 15% escogerían viajar con Fernando Alonso, y otro 14% con Carlos Alcaraz.

En el mundo de la música, el cantante Alejandro Sanz lidera la encuesta con un 20%, seguido de la artista catalana Rosalía con un 15% y, cierra el podio Aitana, con un 14%.

En el sector del entretenimiento, el actor andaluz Dani Rovira, es el favorito de los encuestados con un 16%. Le siguen como grandes compañeros de viaje el malagueño Antonio Banderas (14%) y el gallego Mario Casas (12%).