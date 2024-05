Experta UNIR pide huir de consejos sin saber si son correctos, no juzgar y validar las emociones

La profesora del Máster en Psicología General de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) Patricia Vega ha considerado que "a la persona deprimida lo mejor es preguntarle qué necesita".

Cuando una persona cercana está deprimida, es probable querer ofrecerle apoyo o consejos. Sin embargo, es necesario huir de expresiones como decir "no es para tanto" o "no estés triste", porque es necesario "no juzgar" y "validar" lo que le está ocurriendo.

En una entrevista a Europa Press, Vega ha explicado cómo es posible que esa persona que está luchando contra la depresión ya está haciendo lo que le estamos diciendo o, simplemente, "no lo puede hacer y se le pueden sumar el agobio, la culpa, el dar explicaciones".

Por tanto, lo mejor "es preguntar" a esa persona "qué necesita". La respuesta puede ser: "Que estés a mi lado, que me escuches".

"Aunque te plantee algo que no es viable preguntando qué necesitas se puede llegar a lo viable", ha señalado.

De este modo, si te pide que le dejes en paz, pero el psiquiatra ha pautado que se le acompañe, se le puede decir: "Entiendo que tú quieres que te deje en paz, pero realmente lo que necesitas es que te ayude porque nos lo ha dicho un profesional".

Para esta experta "es importante validar las emociones y, sobre todo, no dar consejos que uno no sabe si son correctos". Para ello, lo primero es "diferenciar entre estar triste y la depresión" porque "la depresión es un trastorno que se compone de varios síntomas".

"La mayoría de la gente habla de la depresión cuando están tristes o en una época de bajón, pero la realidad es un trastorno que tiene que cumplir unos criterios", ha resaltado.

Entre éstos, "tener una duración en el tiempo, que no remita" y, también, una "sintomatología". Afecta al apetito y al sueño e "implica a muchas áreas de la vida de la persona", que se encuentra "desesperanzada, triste, con pensamientos negativos". Además, a la mayoría les falla la memoria y la atención".

ENTIENDO QUE ESTÉS ASÍ: VALIDAR

Por tanto, se trata de "un cuadro más complejo que el sólo estar triste", así que "es importante", ha indicado, "no dar consejos pensando que lo que siente uno cuando está triste es lo mismo que siente cuando está deprimido".

Y es que "una de las cosas que les pasa a las personas que están deprimidas es que ven a todo el mundo feliz menos a ellos".

Así que, si les confirmamos con nuestros consejos que a nosotros, por ejemplo, se nos pasa la tristeza tomando un café con un amigo y a esta persona no le ocurre, "aumenta la desesperanza porque suelen tener pensamientos muy negativos".

Por tanto, validar diciendo: "Entiendo que en este momento te sientes así". Luego se pueden mandar mensajes de esperanza pero realistas: "Con tiempo y con trabajo podrás salir de ello".

DIAGNÓSTICO: EN UN PROFESIONAL

"Si se van a dar consejos dentro de la familia que sea lo que le ha pautado el psiquiatra y con ayuda". Por tanto, para que haya un diagnóstico tiene que darlo un profesional.

Ante la duda, lo conveniente es acudir al médico de Atención Primaria, que evaluará la sintomatología y decidirá si hay que derivar a un psiquiatra.

Ha apuntado cómo hay depresiones biológicas, como puede ser en un trastorno bipolar, en las que la depresión sigue su curso y no depende tanto de lo que le ocurra en su vida, sino de que tiene un ciclo.

De este modo, una vez más, no conviene comparar, porque se trata de personas a las que, independientemente de lo que les pasa en su vida, cíclicamente les da una depresión, por lo que no les ayuda contarles cómo alguien salió de una depresión por una causa puntual, sino que hace que "se sienta todavía peor".