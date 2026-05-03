Piden 10 años de prisión para cada uno de los 5 acusados de retener, golpear y robar a un 'sin techo' en Logroño

Archivo - Vista de la fachada del Palacio de Justicia en Logroño. - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal solicita diez años de prisión para cada uno de los cinco acusados de los delitos de detención ilegal, robo con violencia y lesiones -de carácter leve-, tras retener, golpear y robar a un 'sin techo' al que llevaron a una casa 'okupada' en Logroño.

Está previsto que el juicio se lleve a cabo este miércoles, 6 de mayo, a partir de las 9,30 horas, en la Audiencia Provincial.

Los hechos, según el escrito de la acusación, se remontan a mayor del año 2023. Entonces, la víctima, D.P.T., sin domicilio fijo conocido, pernoctó varios días en el Albergue Municipal de la capital riojana, "en hasta que se le acabó el tiempo de estancia gratuita".

Así, sobre las 23 horas de aquela jornada, este hombre "dormía en la vía pública, en un banco de la Plaza Hagunía de Logroño", llevando con él "una maleta con ruedas y una bolsa de deporte con sus enseres personales". Entonces, cuatro de los acusados -I.L.L., D.M.C., J.M.R. y J.M.E.- se le acercaron y le ofrecieron "pernoctar esa noche en un piso okupado, al que tenían acceso".

El hombre aceptó la propuesta y fue con ellos hasta esta vivienda, una casa de dos pisos en el número 6 de la Travesía de San Lázaro, junto a las vías del tren. Una vez en el salón del segundo piso, "bien porque D.P.T. hubiera pretendido apoderarse de algún objeto o sustancia que hubiera en el inmueble, bien como represalia por alguna manifestación que hubiera realizado, bien por venganza de algún hecho o incidente anterior no determinado", los cuatro acusados "comenzaron a golpearle".

En concreto, el texto de la Fiscalía refiere que le dieron "puñetazos y patadas" y que, "con un martillo y con un sillín de bicicleta, le pegaron en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo". Tras la paliza, D.P.T. "cayó al suelo, momento en que los acusados lo ataron por las muñecas y por los tobillos a una silla y continuaron demandándole la devolución de lo que se hubiera querido llevar o reprochándole haberlo pretendido".

Minutos después, llegó al piso el quinto acusado -E.J.S.- "quien se dirigió a la víctima con idénticas palabras, advirtiéndole de que iban a reventarle a martillazos las rodillas y las manos". Los acusados habían convenido mantener al hombre "atado e inmovilizado, durante un tiempo prolongado o indefinido, creando en la víctima temor e incertidumbre sobre lo que pudieran hacerle".

Así, "permaneció atado toda la noche", mientras que, "periódicamente, le golpeaban, llegando a pincharle con agujas u otros objetos punzantes, y le decían que lo tirarían al río o a la vía del tren para matarlo".

Además, los acusados se hicieron con los objetos personales y pertenencias de la víctima, entre las que figuraban una maleta, que contenía ropa, informes médicos o el título de graduado escolar; una cartera de piel con el DNI, la tarjeta de la Seguridad Social y cuatro tarjetas bancarias del hombre; y un billete de tren.

"Después de permanecer toda la noche de esta guisa", continúa el relato de la acusación, "a la mañana o mediodía del día 24 de mayo apareció en la estancia una mujer no identificada, quien soltó a la víctima de sus ligaduras, le dio algo de ropa, que puso en la bolsa de deporte, y le abrió para salir del domicilio, lo que hizo a la carrera, sobre las 15 horas, aprovechando que no estuvieran los acusados o que éstos no lo vieran, sin llevarse su documentación y enseres".

En síntesis, D.P.T. "permaneció en el inmueble, la mayor parte del tiempo inmovilizado y sujeto a las sevicias descritas, entre las 00 horas y las 15 horas del día 24 de mayo de 2023".

Tras huir del inmueble la víctima acudió a un Centro de Salud, de donde fue derivado a la Jefatura Superior de Policía, y, ya con custodia policial, fue trasladado al Hospital San Pedro, donde ingresó a las 18,01 horas.

Presentaba diversas lesiones, como "hematomas en ambas zonas infraorbitarias; dolor a la apertura mandibular; dolor parietal izquierdo; fractura de huesos propios nasales; dolor en la articulación acromioclavicular; molestias en la extremidad superior izquierda y en la región posterior de ésta".

También tenía "dos heridas puntiformes milimétricas en el dorso de la mano izquierda (producidas por el pinchazo con una aguja); erosiones superficiales, que circundaban ambas muñecas, sin sangrado activo (compatibles con la acción de ligaduras); erosión superficial y dolorosa en la creta iliaca derecha; contractura lumbar bilateral; erosiones superficiales en ambas rodillas; edema en la rodilla izquierda, con hematoma superficial, que ascendía por la cara medial de la pierna; y dolor a la palpación de rótula, ligamento rotuliano y cuadricipal".

En el Servicio de Urgencias, "se pautaron medidas sintomáticas, mediante analgesia intravenosa, y medidas ortésicas, mediante una férula nasal protectora y preventiva; al ser dado de alta, continuó con la analgesia prescrita". D.P.T. curó, "sin secuelas, en 21 días, de los cuales 5 días fueron de perjuicio moderado, y 16 días de perjuicio básico".

En la noche del 24 de mayo de 2023, agentes de la Policía Nacional comprobaron la entrada y salida del inmueble de la Travesía de San Lázaro de varios de los acusados, a uno de los cuales, en un cacheo, se le pudo encontrar la cartera de la víctima, que le fue entregada a D.P.T., quien reclamó únicamente la indemnización correspondiente por las lesiones sufridas.

Por auto de 26 de mayo de 2023, se acordó imponer a los acusados la prohibición de comunicar por cualquier medio con la víctima, así como de aproximarse a menos de 200 metros de D.P.T., de su domicilio, lugar de trabajo o cualesquiera otros frecuentados por el hombre.

Todos estos hechos suponen, para la Fiscalía, los delitos de detención ilegal, robo con violencia en las personas y un delito leve de lesiones, de los que son autores los acusados, con la concurrencia además de la circunstancia agravante de "obrar con abuso de superioridad".

Por ello, se imponen a cada uno de los cinco acusados seis años de prisión por el delito de detención ilegal; cuatro años de cárcel por el delito de robo con violencia; y, por el delito leve de lesiones, tres meses de multa con una cuota diaria de 10 euros.

Igualmente se acordará, por el tiempo de duración de las penas privativas de libertad impuestas por el delito de detención ilegal y por el delito de robo, y tres años más por cada delito, la prohibición de que los acusados se comuniquen por cualquier medio con D.P.T., así como de que se le aproximen a menos de 200 metros de él, de su domicilio, centro de trabajo u otros lugares frecuentados por el hombre.

Además, al tratarse en algún caso de acusados de origen extranjero, se determina que "al acceder al tercer grado u obtener la libertad condicional", se pueda sustituir el resto de la condena que proceda "por la expulsión del territorio nacional por diez años".