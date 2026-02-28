Piden más de 2 años de cárcel para un hombre acusado de inflar gastos y falsear facturas en un curso subvencionado

Archivo - Juzgados de Logroño, Palacio de Justicia de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal solicita una pena de 2 años y 3 meses de cárcel y más de 20.000 euros de indemnización para un hombre acusado de un delito continuado de falsificación en documento mercantil y otro de estafa al aumentar de forma fraudulenta los gastos de un curso subvencionado con contratos y facturas falsas para enriquecerse.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al año 2009 cuando el Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja) solicitó una subvención de formación -ofertada por el Gobierno de La Rioja- para impartir un curso en la modalidad de 'agente comercial para exportación de inglés comercial', por un importe de subvención de 72.360 euros.

Tras otorgarle parte de dicha subvención, el Ayuntamiento contrató al procesado para impartir la actividad formativa y éste, a su vez, subcontrató a otras dos personas.

Con la finalidad "de acreditar y dar apariencia de fiabilidad" de la relación contractual con los docentes -la cual se había perfeccionado de forma verbal- el acusado aportó sendos contratos en los que simuló la firma de los docentes, que no intervinieron en los mismos.

Además, y con el fin de incrementar de forma fraudulenta el importe de los gastos a acreditar, aportó también facturas y recibís "por conceptos inexistentes o cuantías desproporcionadas" (como dietas y kilometraje) por lo que recibió un total de 23.360 euros para abonar en gastos de docencia aunque a los profesores solo les otorgó 7.680 euros. La diferencia, según informa el escrito de acusación, se la habría apropiado de forma ilícita.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de falsificación en documento mercantil y otro continuado de estafa por lo que procede imponer la pena de 2 años y 3 meses de cárcel así como una multa de diez meses a razón de una cuota diaria de 10 euros. Además el acusado deberá indemnizar al Gobierno de La Rioja con 19.850 euros más intereses de demora. No obstante, este perjuicio podría ser cero en caso de que la entidad beneficiaria de la subvención, el Ayuntamiento de Alfaro, satisfaga el importe que se indique en la resolución.