La piscina y el balneario del CDM Lobete se cierran desde el día 1 de junio con motivo de las obras de remodelación

Centro Deportivo Municipal de Lobete en Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de las obras de mejora de eficiencia energética del Centro Deportivo Municipal Lobete que desarrolla el Ayuntamiento y que permitirán modernizar y optimizar su funcionamiento, se cierran a partir del lunes día 1 de junio las piscinas y el balneario de este centro deportivo.

Las actuaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Logroño, en colaboración con el Gobierno de La Rioja a través de un convenio de financiación con fondos FEDER, van encaminadas a incrementar la eficiencia energética, mejorar el confort de los usuarios y usuarias y reducir el consumo energético de una de las instalaciones deportivas con mayor uso de nuestra ciudad.

Es por ello que, a partir del lunes día 1 de junio, se cerrarán tanto el balneario como las piscinas de Lobete, dado que se va a llevar a cabo el desmontaje de algunos equipos de climatización y ventilación que dichas instalaciones comparten con la pista de hielo.

Por su parte, el resto instalaciones de Lobete, como las salas de musculación y la pista deportiva continúan abiertas, mientras se desarrollan las actuaciones hasta que se vean afectadas por el transcurso de las obras.

La previsión de Logroño Deporte es que todas estas instalaciones estén de nuevo abiertas y preparadas para su uso coincidiendo con el inicio de la actividad deportiva de octubre.