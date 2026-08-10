Plan juvenil antes del eclipse: una Coffee Rave gratuita organizada por Cruz Roja

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LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de la Juventud, Cruz Roja Juventud celebrará el próximo miércoles, 12 de agosto, de 10:00 a 12:00 horas, una Coffee Rave frente a sus instalaciones, situadas en el Paseo de la Cruz Roja, nº 2 (Logroño).

Tal y como ha informado Cruz Roja, Se trata de una actividad gratuita y abierta a todos los públicos con la que la organización pondrá el broche final a los cursos juveniles de verano.

Este evento se enmarca en la campaña estatal 'Para hablar de juventud, cuenta con la juventud', con la que se quiere destacar la importancia de que las personas jóvenes participen activamente en los espacios donde se toman decisiones que afectan a su presente y a su futuro.

La iniciativa propone una forma diferente de disfrutar de la música, trasladando el ambiente de una 'rave' al horario diurno y apostando por un modelo de ocio saludable, participativo e inclusivo.

Durante la mañana, personas participantes y voluntarias de Cruz Roja Juventud ejercerán como DJ, creando un espacio festivo y de convivencia para toda la ciudadanía.

Además de la música, las personas asistentes podrán disfrutar gratuitamente de café y zumos, favoreciendo un punto de encuentro donde compartir experiencias y conocer de cerca la labor que desarrolla Cruz Roja Juventud.

La programación incluirá también diferentes actividades participativas. Entre ellas destaca el Laboratorio Tecnológico, donde las personas asistentes podrán experimentar una montaña rusa mediante realidad virtual.

Asimismo, se presentará un mural participativo, elaborado por participantes de la Ludoteca, que invitará a reflexionar sobre qué significa, qué ha significado o qué será la juventud para cada persona.

Junto a esta propuesta se desarrollarán otras dinámicas orientadas a debatir sobre la participación juvenil y sobre si las personas jóvenes se sienten realmente escuchadas en los distintos ámbitos de la sociedad y cómo puede fortalecerse su participación.

SENSIBILIZACIÓN PARA UN OCIO SALUDABLE Y LIBRE DE VIOLENCIAS

Durante la jornada también estarán presentes dos de los proyectos de sensibilización que desarrolla Cruz Roja Juventud.

A través del proyecto REDOX (Reflexión-Reducción), financiado por el Gobierno de La Rioja, las personas asistentes podrán participar en diferentes actividades para reflexionar sobre los riesgos asociados al consumo de drogas y la importancia de tomar decisiones responsables respecto a la salud, especialmente en los jóvenes de 12 a 30 años.

Entre las propuestas destacan las gafas de simulación de conducción bajo los efectos del alcohol y diversas dinámicas para fortalecer la autoestima y afrontar la presión del grupo, fomentando alternativas de ocio saludables y la prevención de conductas de riesgo.

Además, el proyecto Espacio Propio contará con una carpa de sensibilización en la que se desarrollarán actividades participativas dirigidas a prevenir las violencias sexistas y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Este espacio permitirá sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de identificar las distintas formas de violencia y contribuir a la creación de entornos de ocio seguros para todas las personas.

Con esta jornada, Cruz Roja Juventud se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud promoviendo un espacio de encuentro, ocio saludable y participación ciudadana.

La entidad reafirma, así, su compromiso con la promoción de los derechos de las personas jóvenes y con una idea fundamental: para hablar de juventud, es imprescindible contar con la juventud.

En un momento en el que la juventud "afronta desafíos relacionados con el acceso a la vivienda, el empleo, la salud mental, la igualdad o la emergencia climática", Cruz Roja Juventud considera "imprescindible avanzar hacia una sociedad que no solo escuche sus preocupaciones, sino que también incorpore sus propuestas en la construcción de respuestas colectivas".

"Porque la participación juvenil fortalece la democracia, mejora las políticas públicas y contribuye a construir comunidades más inclusivas y cohesionadas", ha indicado.

Para Cruz Roja, las personas jóvenes no representan únicamente el futuro de la sociedad. Son protagonistas del presente y cuentan con el conocimiento, la experiencia y el compromiso necesarios para contribuir activamente a transformarlo.