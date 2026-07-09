La plantilla de NIDEC ARISA ratifica el preacuerdo planteado por la RLT para el expediente de ERE y ERTE

Nidec Arisa plantea un ERE y ERTE - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de NIDEC ARISA ha ratificado mayoritariamente, mediante las votaciones celebradas en el día de hoy en el centro de trabajo, el preacuerdo alcanzado por la Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLT) con motivo del expediente de ERE y ERTE presentado por la dirección de la empresa.

En consecuencia, el preacuerdo será formalizado en la próxima reunión que se celebre dentro del periodo de consultas. El proceso de consulta ha registrado una amplia participación de la plantilla (82,16 por ciento) que, a su vez, ha ratificado con un 94,86 por ciento la firma del preacuerdo, lo que refleja el compromiso y la implicación de la plantilla en una decisión de gran importancia.

Desde UGT FICA, que como representante mayoritaria ha desempeñado durante este periodo la responsabilidad de negociar y alcanzar un acuerdo que "minimizara los efectos de la decisión empresarial, valoramos de forma positiva el resultado de esta consulta, ya que entendemos que el voto mayoritario de la plantilla respalda el intenso trabajo de negociación desarrollado durante las últimas semanas".

UGT FICA es plenamente consciente de que "este tipo de procedimientos nunca son una buena noticia y conllevan un importante impacto personal, familiar y profesional para quienes se ven afectados". Y precisamente por ello, el objetivo que ha perseguido desde el primer día ha sido minimizar al máximo sus consecuencias.

En relación con el expediente de regulación de empleo (ERE), una vez analizada toda la documentación facilitada por la empresa, "entendimos que las causas alegadas se encontraban justificadas y documentadas". Una circunstancia que "hacía extremadamente difícil -por no decir prácticamente inviable-, una eventual impugnación judicial con posibilidades reales de prosperar".

Así, esta valoración técnica fue trasladada con total transparencia a la plantilla desde el inicio del proceso, entendiendo que "nuestra obligación como organización sindical no era generar falsas expectativas, sino contextualizar la situación y explicar con rigor cuáles eran los dos escenarios posibles para poder tomar decisiones con toda la información disponible".

En cualquier caso, UGT FICA ha conseguido reducir el número de salidas de 56 a 53, "ajustando todo lo posible esta traumática medida, y aumentando la indemnización a 25 días por año trabajado, con un máximo de 14 mensualidades, equivalente a 420 días, - la empresa sólo planteaba 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades en caso de que no hubiera acuerdo-".

Además, aunque será finalmente la empresa la que determine si por razones organizativas la solicitud puede ser aceptada, "el acuerdo permite inicialmente la posibilidad de acogerse voluntariamente al ERE, no así en caso de tramitarse sin acuerdo".

ERTE

Respecto al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), desde UGT FICA manifestamos desde el primer momento que "el planteamiento inicial presentado por la empresa resultaba inasumible, tanto para la plantilla como para la propia viabilidad futura de la compañía".

Gracias al proceso de negociación "se han conseguido mejoras sustanciales que permitirán afrontar este periodo de incertidumbre con mayores garantías para las personas trabajadoras y sus familias". El acuerdo alcanzado incorpora "avances importantes respecto a la propuesta inicial de la empresa y mejora significativamente las condiciones de aplicación tanto del ERE como del ERTE".

En cualquier caso, "sin ser el escenario que hubiera deseado, la Federación considera que representa la mejor solución posible dentro del complejo contexto económico e industrial al que nos enfrentábamos".

Cabe recordar que el acuerdo incorpora el complemento al cien por cien de las vacaciones y de las pagas extraordinarias y un complemento salarial durante los periodos de suspensión (del día 1 al 5: 4 por ciento; del día 6 al 14: 8 por ciento; a partir del día 15: 10 por ciento), así como la limitación de la afectación máxima al 70 por ciento, incluso en el peor de los escenarios previstos. En caso de no alcanzar acuerdo, la empresa aplicaría el ERTE sin las mejoras negociadas.

Esto es, no se complementarían las vacaciones ni las pagas extraordinarias ni existiría complemento salarial durante los periodos de suspensión, con una afectación que podría alcanzar hasta el 100 por ciento.

Así las cosas, "desde UGT FICA queremos agradecer la confianza, la participación y el comportamiento ejemplar demostrado por la plantilla durante todo el proceso. La unidad, la responsabilidad y la madurez con las que se ha afrontado una negociación tan complicada han sido fundamentales para alcanzar este resultado", asegura el secretario Sectorial de Bienes de equipo de UGT FICA La Rioja y negociador en el proceso, José María García Prior.

En cualquier caso, UGT FICA continuará vigilando el estricto cumplimiento de los acuerdos alcanzados y seguirá trabajando para defender el empleo, los derechos laborales y el futuro industrial de NIDEC ARISA.