La Plataforma Cívica Valle del Oja critica "falta de transparencia" en Hervías

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Plataforma Cívica Valle del Oja ha mostrado públicamente "su preocupación" por diversas cuestiones abordadas durante el pleno ordinario celebrado el pasado 27 de mayo, considerando "que persisten problemas de transparencia, control y gestión municipal que requieren explicaciones claras ante los vecinos".

Durante la sesión plenaria se tomó conocimiento de la incorporación de los nuevos concejales tras el fallecimiento de la concejala Milagros Martínez Cereceda y la dimisión de Pedro Gómez por motivos personales.

La Plataforma considera "llamativo" el prolongado tiempo transcurrido, dos meses, para la tramitación de dichos relevos y critica que las comunicaciones oficiales a los sustitutos se realizasen con apenas 24 horas de antelación respecto a la celebración del pleno. A juicio del colectivo vecinal, este modo de proceder "dificulta una adecuada organización y participación institucional".

En este punto, la Plataforma Cívica Valle del Oja y numerosos vecinos han querido trasladar "su profundo agradecimiento a Pedro Gómez por la labor desarrollada durante su etapa como concejal de la oposición, destacando especialmente su implicación en distintas iniciativas municipales, su constante fiscalización y su participación activa y constructiva en asuntos de vital interés para el municipio".

AUDITORÍA EXTERNA

Uno de los momentos más relevantes del pleno se produjo cuando se preguntó por la situación de la auditoría externa de las cuentas municipales, cuestión anunciada anteriormente por el propio Ayuntamiento y para la que existe incluso consignación presupuestaria específica en el ejercicio vigente.

Según expone la Plataforma, durante el debate se manifestó por parte del secretario-interventor que no se iba a realizar dicha actuación al considerar que una auditoría externa sería "ilegal". Ante esta afirmación, la alcaldesa Elena Martínez no supo ofrecer una respuesta técnica aclaratoria.

La asociación discrepa "rotundamente" de esa interpretación y sostiene, tras consultar distintas fuentes jurídicas y especialistas en administración local, que existen mecanismos legalmente posibles para realizar revisiones, asistencias técnicas o auditorías externas en el ámbito municipal, dentro de los límites y procedimientos previstos por la normativa vigente.

Por ello, la Plataforma solicita al Ayuntamiento "una aclaración formal y por escrito sobre los motivos concretos por los que se pretende dar marcha atrás a este compromiso".

ACTUACIONES EN UN CAMINO FUERA DEL TÉRMINO MUNICIPAL

Asimismo, durante el pleno se abordó la realización de actuaciones en un camino rural situado en un municipio vecino utilizando medios y recursos vinculados al Ayuntamiento de Hervías.

La Plataforma considera "especialmente grave" que recursos sufragados con el dinero de los vecinos de Hervías "se hayan destinado a mejorar infraestructuras situadas fuera del término municipal, sin que durante el debate plenario quedase claro el procedimiento seguido ni la autorización concreta de dichas actuaciones".

El colectivo vecinal muestra además "su preocupación" por el hecho de que, según se desprendió del propio pleno, la alcaldesa desconocía la ejecución de estos trabajos, aparentemente impulsados por iniciativa de un concejal del equipo de gobierno.

Por ello, la asociación exige "aclaraciones públicas y por escrito sobre el encaje jurídico y presupuestario de estas actuaciones, qué órgano municipal las autorizó y bajo qué criterios administrativos se decidió destinar recursos municipales a actuaciones ajenas al municipio de Hervías".

Finalmente, la asociación reclama "una mayor transparencia en la gestión municipal y reitera su intención de continuar ejerciendo labores de seguimiento y fiscalización de los asuntos públicos que afecten a los vecinos de Hervías".