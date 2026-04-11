Una Plaza del Ayuntamiento abarrotada acoge la Crida y Mascletá que inicia un fin de semana de Fallas en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una Plaza del Ayuntamiento totalmente abarrotada ha acogido pasadas la una de esta tarde la Crida y la Mascletá con la que se ha iniciado un fin de semana de celebración de las Fallas en Logroño. Una conmemoración que corre a cargo de la asociación 'Falles pel Mon', contando con la colaboración del Consistorio de la capital riojana.

Desde primera hora de la mañana, aunque el día se ha despertado oscuro y con visos de cambio a mal tiempo en la ciudad, muchos logroñeses y visitantes -se calcula que unos 3.500 valencianos han viajado hasta Logroño con este motivo- se han acercado a lo que es la sede principal de los festejos: el aparcamiento de Valbuena, en el entorno del Revellín.

Allí, desde hace unos días, se puede ver ya plantado un 'ninot' con motivos muy riojanos, que será el que está previsto que se queme mañana, a partir de las 21 horas, para dar por cerrada la fiesta, que ya tuvo ayer un anticipo con visitas a los colegios o a varias asociaciones de la ciudad.

Sobre el mediodía, se han iniciado los actos más oficiales, con la recepción oficial en la Casa Consistorial al cortejo de falleras y falleros por parte del alcalde, Conrado Escobar; la concejala de Festejos, Laura Rivas; y de buena parte de la Corporación Municipal.

Un acto emotivo, tras el que todos han bajado a la Plaza del Ayuntamiento, donde una multitud de personas esperaba el desfile de falleros y falleras y de autoridades, que se ha instalado en un escenario junto a las banderas.

Allí, en primer lugar, Escobar ha dirigido unas palabras a los presentes, con las que, en primer lugar, ha agradecido su presencia "a todos los que habéis venido de Valencia", especialmente a las falleras que le acompañaban en el escenario.

"Hoy Logroño es más feliz por vosotros. Así que dos vivas aquí en esta plaza. Siempre se dan los vivas. Hay que acabar con Viva Logroño. Pero quiero decir también Visca Valencia", ha finalizado Conrado Escobar, antes de lanzar ambos gritos, coreados por el público.

Después ha tomado el micrófono la Fallera Mayor, Azahara Martínez, quien, muy emocionada, ha señalado que "hoy, la tierra de las flores, de la luz y del amor llega a la capital riojana para celebrar nuestra fiesta, cruzamos kilómetros, unimos cultura y demostramos que las fallas no entienden de fronteras".

"Porque las fallas son sentimiento, son pólvora que enciende el alma, música que nos hace vibrar y tradición que se pasa de generación en generación. Por eso, Logroño, os invitamos a sentir las fallas, a dejaros llevar por la emoción de cada acto, a ser testigos de historias que pasan a ser parte de nosotros para siempre. Porque la fiesta se hace más grande compartiéndola", ha subrayado.

También se ha dirigido a la Plaza la Fallera Infantil, Carmen García, que igualmente muy emocionada, ha reivindicado que "los niños somos el claro ejemplo de cómo la tradición sigue viva, somos los que vamos en los carritos a las ofrendas con nuestra mejor indumentaria, los que nos dormíamos en El Casal intentando alargar la fiesta un poquito más".

"Nosotros somos el futuro de la fiesta y por eso hoy llegamos a Logroño con la ilusión y alegría que solo nosotros sabemos traer, para demostrar que las fallas son mucho más del que podéis imaginar. Hoy venimos con ganas de compartir todo esto con vosotros, de enseñaros cómo vivimos nuestra fiesta, y también de aprender un poquito de vosotros y llevarnos un trocito de Logroño en nuestro corazón", ha asegurado.

Tras sus sentidas palabras, las dos Falleras, al unísono, han dado la salida a la fiesta, tras lo que se ha lanzado una tremenda mascletá de varios minutos, que ha sacudido la Plaza del Ayuntamiento, y que ha finalizado entre gritos de alegría y aplausos de los presentes.