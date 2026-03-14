El poeta riojano Jorge del Río Pérez presenta el sábado 21 de marzo su primer trabajo 'Cuerpos desnudos'

El poeta riojano, Jorge Del Río Pérez, presenta su primer libro de poemas 'Cuerpos desnudos' el sábado 21 de marzo en el Espacio Odisea de Logroño - CARLOS ALBA

LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El poeta riojano Jorge del Río Pérez presenta el próximo sábado, 21 de marzo, a las 19,00 horas, su primer libro de poemas, 'Cuerpos desnudos', en el Bar Espacio Odisea. El acto será conducido por la poeta donostiarra Nadia Fabo.

El primer poemario del riojano es una colección de textos que se acerca a los cuerpos y a las vidas que atraviesan la ciudad: cuerpos rotos, olvidados o perdidos que aparecen en los poemas como fragmentos de historias mínimas, instantes fugaces donde conviven la ironía y la tristeza.

En 'Cuerpos desnudos', Del Río construye un espacio poético que se aleja de la búsqueda de respuestas y se sitúa, más bien, en el terreno de la observación y la compañía que la poesía puede ofrecer frente a la incertidumbre de la vida. Los poemas se presentan como pequeñas escenas -a veces apenas un gesto o una mirada- que revelan aquello que el ritmo cotidiano suele ocultar.

El libro recorre así diferentes situaciones urbanas y personajes anónimos: pasajeros que viajan hacia ninguna parte, ancianos que se enfrentan a la fragilidad de la memoria o adultos que miran hacia atrás preguntándose en qué se han convertido. En todos ellos aparece una misma intuición: la vida, con el paso del tiempo, desnuda, rompe y abandona.

Para la poeta riojana Sonia San Román estos poemas invitan a un paseo urbano donde se capturan momentos cotidianos cargados "de ironía y lucidez". El poeta Chus Arellano describe la obra como instantáneas que desafían "con un lenguaje -a veces empático, a veces violento, a veces distante- el tiempo inhóspito de esas vidas, de esos cuerpos, que son también el nuestro".

Tras la presentación en Logroño, el autor dará a conocer su libro el 29 de abril en la librería 'Katakra' de Pamplona.