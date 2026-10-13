La Policía Nacional se anticipa a la posible comisión de un robo en un centro comercial de Logroño

Objetos y utensilios usados por los delincuentes - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una actuación en Logroño que ha culminado con el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de unos varones que se encontraban en situación irregular en España con un amplio historial delictivo.

Los hechos tuvieron su origen en un centro comercial de la capital riojana, cuando su servicio de seguridad detectó la presencia de cuatro personas manipulando el cableado correspondiente al sistema de alarma de una de las puertas de seguridad del recinto.

Las características de dicha puerta, de doble hoja y con espacio suficiente para permitir el acceso de un vehículo al interior, hicieron sospechar que estas manipulaciones pudieran estar encaminadas a facilitar un posterior acceso al centro comercial y la posible sustracción de efectos de alguno de sus establecimientos.

UNA RÁPIDA ACTUACIÓN POLICIAL

Ante estos hechos, los agentes de Seguridad Ciudadana hicieron las comprobaciones pertinentes, y durante la comprobación en el lugar, fueron localizados en el vehículo diversos útiles susceptibles de ser empleados para la comisión de delitos contra el patrimonio, que fueron intervenidos preventivamente.

La actuación no terminó ahí. Una intervención que inicialmente se desarrolla en el ámbito de la Seguridad Ciudadana, puede aportar información relevante para otras unidades. En este caso, se constató que se dos de ellos, se encontraban en situación irregular en el territorio nacional y que, además, contaban con un amplio historial delictivo.

Como resultado de todas las actuaciones practicadas, y conforme a los procedimientos legalmente establecidos en materia de extranjería, se procedió a su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), quedando a la espera de la ejecución de su expulsión del territorio nacional.

LA SEGURIDAD, UN TRABAJO CONJUNTO

La intervención refleja también la importancia de la colaboración entre los servicios de seguridad privada y la Policía Nacional. Asimismo, evidencia que el trabajo policial no siempre concluye con la primera intervención.

La coordinación entre Seguridad Ciudadana, las unidades de investigación y las brigadas especializadas, permite continuar las actuaciones desde diferentes ámbitos hasta agotar las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico.