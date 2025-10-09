La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Logroño por vender una tableta de 'hachís' en el centro de la ciudad

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Logroño por vender una tableta de 'hachís' en pleno centro de la ciudad - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de dos personas por su presunta participación en un Delito de Tráfico de Drogas al ser pillados 'in fraganti' mientras realizaban un 'pase' de droga en una céntrica calle de Logroño.

El primero de los detenidos recibió en plena calle, una tableta de una sustancia, al parecer 'hachís', de unos 100 gramos por la que realizó un pago al vendedor de 280 euros.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, sobre el mediodía, en pleno centro de Logroño, cuando una patrulla de Policía Nacional, mientras realizaba labores propias de prevención del delito, observaron cómo dos personas, al percatarse de la presencia policial, se separaron de inmediato, comenzaron a caminar rápidamente y ambos presentaban una actitud nerviosa mientras huían del lugar.

La patrulla de Policía Nacional dio alcance al supuesto comprador para poder comprobar qué era lo que había recibido. Procedieron a su identificación y a realizarle un cacheo de seguridad para verificar que no poseyera sustancias estupefacientes o armas prohibidas entre sus pertenencias.

Localizaron en el bolsillo izquierdo de su cazadora, una placa de una sustancia vegetal de color marrón, envuelta en un plástico transparente, al parecer 'hachís' con una pegatina de colores, sustancia con un peso total de 100 gramos y en forma de tableta plastificada.

Con esta cantidad de droga entre las pertenencias, los agentes policiales procedieron a la detención de este comprador, debido a que sobrepasa los límites legales permitidos para el consumo propio, de lo que se puede deducir que va a ser destinada al tráfico de drogas.

A este primer detenido, también se le ha incoado un expediente de expulsión del territorio nacional al encontrarse en situación irregular en el país.

Tras los hechos ocurridos, el grupo de investigación inició las diligencias pertinentes, y tras varias comprobaciones e intercambios de datos, realizaron la identificación plena de la persona que había vendido la tableta y llevaron a cabo la detención de este 'vendedor' por su presunta participación en un Delito de Tráfico de Drogas.

El valor de la sustancia estupefaciente incautada y retirada de la venta al público ascendería a un valor total de 669,33 euros. Se trata de dos varones de entre 30 y 50 años de edad, uno de ellos posee antecedentes policiales previos por hechos similares.