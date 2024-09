La Policía Nacional detiene "in fraganti" a un hombre robando en el interior de una vivienda de Logroño

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han detenido a un hombre como presunto responsable de un delito de robo con fuerza, al ser pillado 'in fraganti' tras forzar la puerta en un domicilio del centro de Logroño.

El detenido es un hombre de 28 años de edad de nacionalidad española, domicilio en La Rioja, a quien le constan un total de nueve antecedentes penales.

Según han informado fuentes policiales en un comunicado, los hechos sucedieron el pasado sábado a las 21,45 horas cuando una persona alertaba a la Sala Cimacc-091 de que había observado a una persona manipulando una cerradura.

Por ello, los agentes de esta Jefatura Superior fueron comisionados al lugar de los hechos y, tras realizar una rápida inspección, observan a una persona que se correspondía a las características manifestadas, la cual portaba una bolsa.

En el interior contenía un juego de llaves(sin grabar, pudiendo ser usadas para realizar el método bumping o impresioning, dos llaves inglesas, dos alicates de presión , un destornillador, unas tenazas , un cincel, unas tijeras, diversas herramientas más y restos de madera que posteriormente los agentes pudieron comprobar que se correspondían con la cerradura que había sido forzada.

Gracias a la colaboración ciudadana y la rapidez de los efectivos policiales se consiguieron frustrar el robo con fuerza de dicho domicilio y detener al autor de los hechos.

'IMPRESIONING' Y "BUMPING".

El 'bumping' consisten en introducir una llave especialmente modificada en la cerradura con la que,después de dar una serie de golpes en ella, se consigue mover la posición de los bulones del interior de la cerradura y abrir la puerta.

Mientras, con la técnica del 'impresioning', los delincuentes buscan hacer una copia de la llave introduciendo unas finas láminas en la cerradura para grabar las marcas de la original.

En el caso de observar testigos de plástico o hilos de pegamento entre la puerta de acceso a la vivienda y el marco avisar de inmediato al 091.

Cuidado al anunciar que nos vamos de vacaciones en las próximas fiestas de San Mateo Si comentamos a amigos y familiares que nos vamos de vacaciones hay que ser prudentes si lo hacemos en un lugar público porque nunca se sabe quién puede estar escuchando.

Por supuesto, tampoco se debe comentar que estaremos fuera de casa durante un tiempo en redes sociales, menos aún si en alguna ocasión hemos hecho mención a nuestro lugar de residencia a través de fotografías en las que aparece nuestra vivienda o ha quedado reflejada su ubicación al usar aplicaciones deportivas en las que marcamos nuestro recorrido.

Que la vivienda parezca habitada, o dejar bajadas todas las persianas de la vivienda, desde el exterior puede llamar la atención de los delincuentes especializados en este tipo de robos, si se puede, usar sistemas automatizados que existen en el mercado para que determinadas luces o dispositivos electrónicos se activen de forma periódica, que algún familiar o persona de confianza recoja periódicamente la correspondencia del buzón para que no se acumule y compruebe el estado de la vivienda.

Cuidado con los extraños Tanto si se vive en un edificio, como en una urbanización o vivienda unifamiliar, hay que estar atento a personas desconocidas.

Se recomienda no abrir el portal si no sabemos de quién se trata y, ante la presencia de personas sospechosas en el edificio o en la urbanización, llamar al 091, nunca será una molestia el acercarnos y hacer las comprobaciones oportunas.

Del mismo modo, si se escuchan ruidos poco habituales en las viviendas próximas, más si se sabe que los vecinos se encuentran de vacaciones, también se debe llamar al 091 para que una patrulla de Policía Nacional se acerque inmediatamente al lugar y compruebe si se está intentando cometiendo un robo.

En el caso de que a pesar de todo, a la vuelta de vacaciones se encuentre abierta o forzada la puerta de la vivienda, en ningún momento se debe entrar ni manipular nada. Se debe avisar de inmediato al 091.

Para facilitar una posible investigación y la recuperación de los objetos sustraídos, resulta conveniente tener elaborado previamente un listado con los objetos electrónicos que se tengan en casa -tablets, televisores, ordenadores, consolas, etc- y sus correspondientes números de serie.

También resulta adecuado disponer de un listado detallado y fotografías de las joyas y objetos de valor. En caso de sustracción es de vital importancia aportar estos listados a la hora de formular la denuncia en comisaría para poder rastrear los objetos.

CONSEJOS PARA TU PROPIA SEGURIDAD.

La Policía Nacional ofrece una serie de recomendaciones para ayudar a proteger nuestra casa ante posibles robos. Cuando salgas de casa, las puertas y ventanas de acceso a la vivienda deben estar cerradas, sobre todo accesos a patios, ya que son zonas desprotegidas y con riesgo mínimo para los delincuentes.

Siempre que salgas de casa, aunque sea por un instante, cierra la puerta con llave. Si has perdido tus llaves o acabas de mudarte, cambia las cerraduras. Siempre que sea posible, guarda los objetos de mayor valor en una caja de seguridad. Además, realiza un inventario con fotos de dichos objetos, incluyendo número de serie, marca y modelo en caso de los aparatos electrónicos y personalízalos con alguna marca. Todo ello permitirá su identificación en caso de robo.

Cuida que la abundancia de correo en tu buzón no delate tu ausencia: pídele a algún vecino de tu confianza que te lo retire con frecuencia. No cuentes ante desconocidos ni en redes sociales tus planes de veraneo: podrías dejarles demasiadas pistas si sus intenciones no son buenas.

Todo lo que en tu vivienda transmita apariencia de estar habitada, será un seguro de prudencia muy eficaz: no bajes del todo las persianas, y valora instalar un reloj programable que ilumine la vivienda por zonas, encendiendo y apagando luces y algunos electrodomésticos de la casa en horarios distintos...

Si ves la puerta de tu domicilio abierta o una ventana rota, no entres. Llama inmediatamente a la Policía y no toques nada del interior para no destruir posibles pruebas. No facilites la entrada en tu inmueble a personas desconocidas. Exige siempre acreditación a los representantes de servicios técnicos (gas, luz, agua, etc.) y confírmala telefónicamente.

Si te vas de vacaciones, instala una puerta de seguridad, un cerrojo y/o una alarma. No desconectes el timbre de la puerta. Es una señal inequívoca de ausencia. No divulgues tu ausencia a los vecinos, comunica sólo a los más allegados dónde y cómo pueden localizarte. Deja la llave a una persona de confianza para que realice visitas periódicas y recoja la correspondencia del buzón.

Por último, si observas gente extraña o en actitud vigilante en el portal o merodeando por la calle, si escuchas ruidos en viviendas desocupadas o ante cualquier síntoma que te haga presumir la comisión de un hecho delictivo en tu vivienda o en la de tus vecinos, ponte en contacto con la Policía en el 091.