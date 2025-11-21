El politólogo y profesor de Ciencia Política, Pablo Simón, este viernes en el Centro Fundación Caja Rioja Haro

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El politólogo, comentarista político y profesor de la Universidad Carlos III, Pablo Simón, protagoniza mañana, viernes 21 de noviembre, la conferencia 'Qué sucede a la izquierda'. El acto será en el Centro Fundación Caja Rioja Haro a las 19,30 horas incluido en el ciclo 'La sociedad a debate'. La entrada es libre hasta completar aforo.

Pablo Simón (Arnedo, 1985) está especializado en sistemas de partidos políticos y sistemas electorales. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Se doctoró en esta misma universidad en 2011, con la tesis dirigida por Ignacio Lago Peñas y que lleva por título Understanding the nationalization of party (Entender la nacionalización de los partidos). Además, ha sido investigador postdoctoral en la Universidad Libre de Bruselas.

Trabaja como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Sus principales campos de investigación son la política comparada, los sistemas electorales y de partidos, el comportamiento electoral, la participación política de los jóvenes o las descentralización política y fiscal. Ha publicado artículos académicos en revistas especializadas como West European Politics, Publius, Political Studies o South European Politics and Society, entre otras.

Es editor de la plataforma de análisis político Politikon, donde también ha realizado publicaciones conjuntas, es coautor de La urna rota y El muro invisible. En 2018, publicó el ensayo El príncipe moderno donde, haciendo un guiño a Nicolás Maquiavelo en el título, analiza los principales debates de la política actual.

Por su especialidad en los sistemas de partidos y los sistemas electorales, Simón es colaborador en varios medios de comunicación como el periódico El País, la revista Jot Down, los canales de televisión La Sexta y Televisión Española, o la emisora de radio Cadena SER.