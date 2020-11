La portavoz de UPyD Lardero critica una campaña de "acoso" del PR por "denunciar sus incumplimientos"

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal de UPyD en Lardero, Raquel Cabrera, quien concurrió a las pasadas elecciones en las listas del Partido Riojano como miembro de UPyD, dado el acuerdo entre ambas formaciones para su presentación conjunta, ha criticado que "desde principios de este año está sufriendo una campaña de acoso por parte de sus hasta ahora socios del Partido Riojano".

UPyD La Rioja "lleva tiempo tratando de mantener reuniones con la dirección del partido regionalista sin éxito, habida cuenta de diversos incumplimientos por parte de éstos de los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones". Por su parte, Cabrera "se ha visto obligada a pedir el amparo de su partido, UPyD, también ha pedido aclaraciones acerca de diversas sospechas de irregularidades e incumplimientos de programa". La respuesta del Partido Riojano "siempre ha sido la misma, la coacción a la concejal y la petición de que dimita de su cargo en el Ayuntamiento de Lardero sin más explicaciones".

Cabrera ha indicado que "el Partido Riojano ha tenido la oportunidad de elegir entre la decencia política o la vieja política, y ha elegido lo segundo, ante mis preguntas incomodas han decidido atacarme y acosarme para intentar amedrentarme, no lo han conseguido ni lo van a conseguir".

De forma unilateral, el Partido Riojano "ha decidido apartarse de todos los acuerdos con UPyD y con los votantes, y se ha apartado también de la concejalía de Lardero, donde ha dejado abandonada a su suerte a Cabrera durante casi un año".

La concejal además de pedir explicaciones por lo expuesto "ha exigido a Rubén Antoñanzas que cumpla con lo que prometió a los vecinos de Lardero, y que no es otra cosa que condicionar su apoyo en el Ayuntamiento de Logroño a que se abra Avenida de La Sierra, que se amplíe la línea de autobús urbano en este municipio y que se cree una comisión bilateral Logroño-Lardero para tratar cuestiones comunes".

"Esto tampoco le ha sentado bien al presidente del PR y concejal en Ayuntamiento de Logroño, pero mi obligación es defender los intereses de los vecinos de Lardero, que son quienes me eligieron y a quienes represento, y lo he hecho siempre de forma interna y sin generar controversia. Que por esto también esté sufriendo represalias del Partido Riojano no tiene nombre", ha reseñado la concejal.

La formación magenta también ha lamentado que el Partido Riojano, "en lugar de corregir las desviaciones denunciadas por UPyD se haya echado al monte, aún más, liberando a Rubén Antoñanzas, cuando se comprometió a que no iba a hacerlo y colocando a José Carlos Gurría en 'La Rioja 360'". "Lo cual es más grave, aún si cabe, vista la situación actual de la región", ha señalado

"Cuántas ayudas se podrían dar con los sueldos que se están llevando los colocados por el Partido Riojano" ha concluido Cabrera.