El PP asegura que Andreu inicia su gobierno "sobrada de prepotencia" y "sin desvelar" incógnitas

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha afirmado que la nueva presidenta del Gobierno riojano ha comenzado "sobrada de prepotencia y con muchas incógnitas sin despejar. Un escenario que genera desconfianza, incertidumbre y miedo porque el PSOE sigue ocultando de manera deliberada a los riojanos la hoja de ruta de su gobierno".

Garrido ha realizado esas declaraciones durante una comparecencia de prensa, en la que ha insistido en la actitud "prepotente" que exhibió Andreu en la Cámara riojana, durante el debate de investidura.

Ha asegurado que mantuvo una actitud de "desprecio a los propios diputados, reconociendo que las réplicas las realizaba aunque el Grupo Popular no se lo mereciera; así como en un trato poco respetuoso a la oposición, como evidencia el tono peyorativo, despreciativo e insultante con el que se dirigió al portavoz de Ciudadanos, impropio de la debida cortesía parlamentaria".

Andreu, ha señalado, que "tendrá que acostumbrarse a escuchar cosas que no le gustan, que es lo que piensa una mayoría social en La Rioja, y tendrá que respetarlo. Tendrá que corregir esta actitud para respetar al Parlamento y al principal grupo de la oposición".

PRESIDENTA "DE PARTE"

A su vez, evidencia su prepotencia "al reconocer que será la presidenta de una parte de los riojanos. Ella misma reconoció que no gobernará pensando en todos los riojanos, sino al gusto de unos pocos", ha señalado. Del mismo modo, ha apuntado que el Grupo Socialista se contagió de esta actitud y "en lugar de defender su proyecto y explicar lo que firmó con Podemos e IU, se encargó de hacer oposición a la oposición".

"Una prepotencia por parte de Concha Andreu injustificada por la inestabilidad de los apoyos sobre los que se sustenta su proyecto para La Rioja, como demuestra el tirón de orejas de IU, al afearle la falta de compromiso con el pacto de la extrema izquierda en su primera intervención del lunes 26 de agosto". Del mismo modo, señala que "la prueba evidente de la debilidad en la que se sustenta el gobierno socialista son las dudas de última hora de la diputada Raquel Romero para votar en la sesión de ayer, lo que hubiera dado al traste la investidura".

Una prepotencia que también queda patente "en la ausencia total de explicaciones a las cuestiones que se abordaron durante el debate". En este sentido, Jesús Ángel Garrido ha denunciado que Concha Andreu dejó muchas incógnitas sin despejar al no contestar a ninguna de las preguntas formuladas sobre su futuro programa de Gobierno basado en el acuerdo firmado con sus socios.

Así, entre otras cuestiones, ha indicado que "no sabemos si comparte" el criterio de la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, sobre el factor de "inestabilidad" que supone Podemos en un gobierno; no sabemos si pretende reclamar que el Estado financie íntegramente la reforma del Sagasta con 20 millones de euros; o si va a defender judicialmente ante Pedro Sánchez la activación del Artículo 46 para que La Rioja tenga más ingresos públicos. Tampoco respondió a una sencilla pregunta sobre subidas del IRPF a los pequeños empresarios con empleados a su cargo. Tampoco contestó a si compartía el criterio de su socia de IU según la cual las familias no tienen derecho a educar a sus hijos. Si la Presidenta del Gobierno no responde a las cuestiones, ¿para qué se presenta ante los diputados?", ha apuntado.

A este respecto, el Portavoz del Grupo Popular ha avanzado que su Grupo formulará de nuevo estas preguntas para que sean respondidos en los próximos plenos de la Cámara Regional por los nuevos responsables del Gobierno Regional.