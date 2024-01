LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP dice que las labores de corta de chopos de Leza tiene "todas las autorizaciones necesarias" y "no hay ningún aprovechamiento maderero", según han señalado en una nota de prensa, una vez conocidas las que han denominado "lamentables y falsas declaraciones del diputado socialista Jesús María García".

Para los populares, el PSOE "debería informarse antes de intentar engañar a los riojanos con acusaciones no solo infundadas, sino también malintencionadas".

El Ayuntamiento de Leza "cuenta con todas las autorizaciones no solo de la CHE, porque se trata de un dominio público hidráulico, sino también del anterior Gobierno riojano socialista por silencio administrativo. En cualquier caso, se ha hecho una limpia, de forma que no se ha destoconado ningún árbol. Es más, el propio guarda forestal ha estado vigilante ante posibles errores".

La autorización "se refiere a labores de corta de chopos de unas fincas particulares, y de árboles que estuvieran enfermos o pudieran atentar contra inmuebles o infraestructuras, en este caso, sobre el Puente de San Martín de importante valor patrimonial. En cualquier caso, se han respetado las distancias al cauce que indica la ley".

Pero, por si fuera poco, "las mentiras del señor García son tales, que parece increíble que no conozca las delimitaciones de su Comunidad, porque las actuaciones a las que se hace referencia están fuera de la Reserva de la Biosfera".

Y en el "colmo de la mala intención de García, acusa de una retribución económica por la venta de la madera cuando no ha habido para nada aprovechamiento maderero, es más, al Ayuntamiento le está suponiendo un desembolso económico y están realizando labores para favorecer a los vecinos. Los cuales además han mostrado su satisfacción por las actuaciones".

Desde el PP "se pide a los dirigentes del PSOE, una vez más, que no sean tan cínicos, y que si no quieren hacer bien su trabajo, que dejen a los demás trabajar. No hagan perder más el tiempo al Gobierno del PP y si tanto les importa ahora el Medio Ambiente, preocúpense por pedir a sus jefes de Madrid que paralicen la línea de alta tensión Tauste-Júndiz", han concluido.