El PP exige "que no se siga adelante" con el "suicidio urbanístico" de San Antón sin "consenso" con vecinos y comercio

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha exigido este jueves, por boca de su portavoz, Conrado Escobar, que el Gobierno local "no siga adelante" con el proyecto de remodelación de la calle San Antón, que ha calificado como "un suicidio urbanístico", al menos "hasta después de las elecciones" y nunca sin llegar antes "a un consenso con los vecinos y con los comerciantes".

En rueda de prensa, Escobar ha hecho referencia a la memoria para "la intervención, conato, proyecto o lo que sea esta vez" para la calle "que es la principal arteria comercial de la ciudad", que, como ha desvelado, "ya se ha presentado para optar a la finciación europea", algo que se realizó el pasado mes de agosto.

"Exigimos al Gobierno local del PSOE, al Gobierno de Pablo Hermoso de Mendoza, que no siga adelante con esto, primero, hasta no obtener el consenso de comerciantes y vecinos, que es indispendable para una calle que es de lo más comercial de Logroño, o, al menos, que no lo empiece a desarrollar antes de las elecciones", ha subrayado el portavoz del PP, quien ha calificado la actuacón de "suicidio urbanístico para Logroño y sobre todo, para el centro de la ciudad".

En este sentido, Conrado Escobar ha criticado que "el Ejecutivo socialista continúa aplicando su modelo político de mentiras, confusión y adoptando las decisiones sin diálogo y sin contar con la opinión de comerciantes y vecinos".

Así, ha subrayado además que, en la memoria "que se presentó en agosto y firmada por el alcalde", se recoge ya "un cronograma en el que se establece el inicio de las obras en enero de 2023 y su finalización para junio de 2024".

Pero, como ha recordado el responsable municipal 'popular', "en el pasado Debate sobre el Estado de la Ciudad, el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza aludió a esta intervención para después de las elecciones municipales". "Textualmente -ha recordado- dijo "si los logroñeses nos dan su confianza", sin embargo sus planes parecen ser otros".

"Engaños y confusión, nos tememos que si su intención es iniciar las obras el próximo año el proyecto ya existe pero lo están ocultando", ha señalado Escobar, "la propia memoria presentada está repleta de engaños, el diseño que recogía el PMUS para esta calle no es el que se describe en el documento presentado y nada tiene que ver esta actuación con la Enópolis".

Por eso, por parte del Grupo Popular "exigimos que esta intervención no se inicie hasta que el proyecto esté consensuado con vecinos y comerciantes, algo que como es patente y hemos escuchado estos días no se ha hecho".

Ha reseñado Escobar que "estamos hablando de la principal arteria comercial de la ciudad por lo que esta intervención debe acometerse desde la reflexión y la participación de los principales actores de la zona".

"La sostenibilidad de la ciudad pasa también por nuestra economía local y por el comercio y como venimos denunciando desde el PP las intervenciones que se están desarrollando están dificultando el acceso, la circulación y la posibilidad de aparcar en el centro lo que perjudica directamente al comercio local", ha afirmado Escobar, quien ha considerado que "lo que se traduce de la memoria presentada es una peatonalización encubierta".

En concreto, ha citado que "se eliminan todos los aparcamientos, hasta 90; no se planta ni un solo nuevo árbol; no se determina soterrar contenederes ni se ofrece ninguna solución al respecto ni para las zonas de carga y descarga; y el diseño urbanístico de las aceras es desproporcionado, con una anchura de las aceras de 15,15 metros y la otra de 4,15 metros y no hay ni una sola referencia a la accesibilidad".

"Lo que necesita la calle San Antón es mimo, cirugía urbanística, sensibilidad, estudiar todas las posibilidades, y, sobre todo, escuchar a quien da vida a esta vía, que son sus habitantes y sus comerciantes. Que, por cierto, han afirmado que presentaron otro diseño al Ayuntamiento, pero que el alcalde ni les ha cogido el teléfono. Es necesaria una intervención apropiada y razonable, por lo que hay que retirar este proyecto y que no se lleve a cabo", ha concluido.