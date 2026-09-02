El PP reclama a Bruselas un giro hacia la prevención y más medios ante unos incendios cada vez más extremos

Archivo - Imagen De Un Incendio Forestal - FÉLIX ROMERO, WWF - Archivo

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los eurodiputados del Partido Popular han reclamado este martes en el Parlamento Europeo un giro hacia la prevención y una mayor dotación de medios para hacer frente a unos incendios forestales cada vez más extremos, apostando por una gestión activa de los montes, el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera y una mejor utilización de los fondos europeos para anticiparse a las emergencias.

Durante el debate de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) con la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, los populares han coincidido en que no basta con reforzar la capacidad de extinción cuando el fuego ya se ha declarado, sino que es necesario actuar durante todo el año sobre las condiciones que favorecen su propagación y garantizar que los Estados miembros dispongan de medios suficientes.

MÁS PREVENCIÓN Y UNA GESTIÓN ACTIVA DE LOS MONTES

La eurodiputada riojana Esther Herranz ha advertido de que algunos Estados miembros cuentan hoy con menos recursos para la prevención y extinción que hace una década y ha señalado directamente a España. "Resulta que llevamos varios años sin presupuestos generales del Estado, estos no aumentan, al contrario, disminuyen los medios", ha criticado.

Herranz ha reclamado ampliar el foco más allá del cambio climático y ha advertido del abandono de los usos tradicionales del campo: "Estamos abandonando los usos tradicionales del campo, con la agricultura y la ganadería que cada vez son más menguantes".

La vicepresidenta primera de la Comisión de Medio Ambiente ha reclamado además reducir la carga burocrática que afrontan los gestores forestales para realizar labores de limpieza y mantenimiento de las masas forestales, ante unas autorizaciones administrativas que pueden llegar a demorarse durante meses.

En este sentido, ha señalado que determinadas normas europeas dificultan actuaciones preventivas como los cortafuegos o la limpieza de los montes y ha planteado que "podríamos empezar por revisar la legislación europea en esta materia". En una línea similar, la eurodiputada Carmen Crespo ha defendido un cambio en la gestión de los montes frente al abandono y la acumulación de combustible. "Un monte sobreprotegido está abandonado y tarde o temprano es pasto de las llamas", ha advertido.

Crespo ha reclamado por ello "una gestión activa y no pasiva de los montes" y recuperar la presencia de "silvicultores, agricultores sostenibles y pastoreo conducido", tanto para mantener la actividad económica de las zonas rurales como para contribuir a la prevención de incendios. Crespo ha reclamado asimismo simplificar las normas que dificultan las autorizaciones para restaurar el monte y ha pedido activar "rápidamente" el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para las zonas calcinadas.

También ha puesto el foco en el destino de los fondos europeos y ha lamentado que España apenas ha dedicado recursos de los Next Generation a la prevención: "Como desgraciadamente en mi país los Next Generation no se han utilizado, solo en un 1 por ciento en la prevención, 1 por ciento".

Por ello, ha reclamado más recursos adicionales y una nueva oportunidad de financiación europea para la prevención y modernización de los medios de extinción. La eurodiputada ha propuesto además aprovechar el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Sevilla para crear una unidad especializada en el análisis, seguimiento y comportamiento de los grandes incendios forestales en Europa.

MÁS MEDIOS Y COOPERACIÓN PARA RESPONDER A LOS INCENDIOS

Por su parte, el eurodiputado Raúl de la Hoz ha destacado que el Mecanismo Europeo de Protección Civil ha demostrado este verano su utilidad cuando España ha solicitado ayuda y ha valorado la coordinación europea de los medios, pero ha advertido de que el sistema está limitado ante unos incendios cada vez "más grandes y numerosos". "Los medios definitivamente resultan insuficientes para atajar los incendios", ha señalado.

De la Hoz ha reclamado anticipar, si es posible, la llegada de los nuevos hidroaviones europeos previstos para 2028, incrementar y hacer más firmes los compromisos de cooperación de los gobiernos nacionales y vincular los fondos agrícolas, forestales y de prevención al desarrollo de políticas de prevención y protección forestal.

Los eurodiputados populares han coincidido en la necesidad de pasar de una respuesta reactiva a una verdadera política de prevención, combinando una gestión activa del territorio, el mantenimiento de la actividad rural, mayores recursos nacionales y europeos y una financiación comunitaria orientada a reducir el riesgo de incendios.

En su respuesta, la comisaria Lahbib ha reconocido las limitaciones actuales de la capacidad europea de respuesta y ha coincidido con los eurodiputados populares en la necesidad de reforzar la prevención. "Luchar contra un incendio una vez se ha declarado ya no es suficiente. Tenemos que luchar antes de que se dé el primer destello", ha señalado.