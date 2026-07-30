El PP señala que la tasa de paro está "un punto por debajo de la que había con el PSOE en 2023"

LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha señalado hoy que la tasa de paro en la Encuesta de Población Activa en La Rioja está "en el 7,34 por ciento, un punto por debajo de la que había con el PSOE en 2023".

En nota de prensa tras la rueda de prensa del PSOE, en la que este partido había denunciado la falta de impulso económico, ha señalado que la tasa de La Rioja está "casi dos puntos por debajo de la actual media nacional".

Según la EPA, ha relatado, el empleo crece un 3,08 por ciento, por encima de la media nacional (2,18 por ciento), y mejora su calidad, con más de 4.600 personas empleadas a tiempo completo y un aumento de 5.400 en la contratación indefinida en la región.

Además, en el último trimestre, La Rioja ha registrado un aumento en el número de personas ocupadas, que alcanza las 152.100, lo que supone un crecimiento de 4.500 personas entre abril y junio.

"Gracias a las políticas del Gobierno regional del Partido Popular y al carácter, la audacia y la decisión de nuestros empresarios, el pasado mes de junio, La Rioja sigue creando empleo", ha dicho.

Así, ha señalado, se generaron 11.431 nuevos contratos, lo que supone un aumento de 632 en el último mes (+5,82 por ciento) y de 905 respecto al último año (8,60 por ciento).

Además, la Seguridad Social presentó 145.176 afiliados en junio, que supone la mayor cifra de un mes de junio de toda la serie histórica, con 2.132 más en el último año.

"Frente al falso panorama económico dibujado por el PSOE riojano, La Rioja lidera la constitución de empresas en España con un crecimiento del 43 por ciento el último año, la mayor subida del país", ha resaltado.

Además, ha seguido, la cifra invertida por los empresarios multiplica por siete la del primer semestre de 2025, puesto que han sido 34,3 millones de euros de inversión frente a los 4,9 millones registrados en idéntico periodo del pasado año.

Ha señalado cómo, según la última encuesta de confianza empresarial del primer semestre del actual ejercicio, que hoy publica la prensa regional, en los seis primeros meses de este año se constituyeron 308 empresas en nuestra comunidad frente a las 215 del mismo periodo del año anterior.

"Unos datos que dejan en evidencia la demagogia y el afán de los dirigentes socialistas riojanos por poner en entredicho la política industrial del Gobierno riojano", ha afirmado.