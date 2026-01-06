El precio de la vivienda en alquiler en La Rioja sube un 10,6% durante el año 2025

Archivo - Plaza salón en la Gran Vía de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en La Rioja sube un 10,6% durante el último año, hasta situarse en 9,1 euros/m 2 , según el último informe de precios de idealista.

Este dato supone un incremento trimestral del 0,7% y del 1,3% con respecto al mes anterior. Por contra, el dato de diciembre supone un descenso del 0,6% con respecto al récord del precio del alquiler en La Rioja que se alcanzó en agosto de 2025.

idealista ha estudiado la evolución interanual en la ciudad de Logroño , donde el precio subió un 9,8% durante los últimos doce meses y se sitúa en 9,3 euros/m 2 . En tasa trimestral la subida es del 1,1% y se convierte en el precio máximo en la ciudad desde que idealista tiene registros.

DATOS NACIONALES.

En el cuarto trimestre de 2025 la presión sobre la escasa oferta disponible se ha mantenido, lo que ha seguido empujando al alza los precios, aunque el crecimiento se ha mantenido en un solo dígito: un 8,5%, hasta situar el metro cuadrado en 14,7 euros mensuales.

Todas las capitales tienen precios del alquiler más elevados que en diciembre de 2024, con la excepción de San Sebastián, donde se han reducido un 0,5%. Además, 25 de las 50 capitales españolas analizadas han marcado precios máximos este trimestre, entre ellas Valencia, Málaga y Bilbao.