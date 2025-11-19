Presentación del volumen clave sobre la imagen fotográfica del liberalismo español en el marco del Año Sagasta - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Práxedes Mateo Sagasta ha presentado el libro 'Sagasta y la imagen fotográfica de la revolución liberal', escrito por José Luis Ollero y Bernardo Riego y la colaboración del documentalista gráfico Jesús Movellán. Este volumen está concebido como una de las aportaciones centrales del programa oficial impulsado por el Gobierno de La Rioja para celebrar el Año Sagasta.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, acompañado por la coordinadora de la Fundación Sagasta, Mari Cruz Herce, ha asistido al acto de presentación, celebrado en la Fundación Caja Rioja Gran Vía, en el que se ha puesto en valor la relevancia de esta publicación dentro de las iniciativas desplegadas para conmemorar el bicentenario del político riojano.

Esta obra, editada por Lunwerg, propone una lectura renovada del liberalismo español a través de la fotografía y analiza cómo la imagen contribuyó a construir el liderazgo público de Práxedes Mateo-Sagasta en la España del siglo XIX, en un momento histórico marcado por el avance de la técnica y la transformación del Estado liberal.

El volumen reúne las aportaciones de José Luis Ollero Vallés, Bernardo Riego Amézaga, José Félix Martos Causapé y María Luisa Ruiz Bedia, en un diálogo entre historia, técnica, arte y comunicación.

A través de un amplio corpus fotográfico, el libro recorre desde los primeros retratos solemnes hasta las imágenes más cercanas del dirigente, ofreciendo una visión completa de cómo la fotografía se convirtió en un instrumento político de primer orden. Uno de sus hitos es la restitución tecnológica del daguerrotipo que Sagasta realizó hacia 1845, considerado la fotografía más antigua conservada de un político español, una pieza recuperada a partir de la única reproducción existente y que se incorpora ahora al fondo documental de la Fundación Sagasta.

La publicación se enmarca en el Año Sagasta, un programa que la Fundación desarrolla a lo largo del presente 2025 con numerosas propuestas de investigación, divulgación y participación ciudadana.

En las últimas semanas, entre otras acciones, la entidad ha promovido una jornada científica dedicada a analizar la crisis final del franquismo desde una perspectiva histórica, celebrada en el Centro Ibercaja de Logroño, y ha intensificado su labor educativa con nuevas visitas guiadas por el Logroño sagastino, dirigidas tanto a alumnado de 4º de ESO como a grupos del programa municipal 'Vida Sana', en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, patrono de la Fundación.

Estas rutas, que permiten recorrer los espacios vinculados a la biografía del estadista, se han convertido en una de las actividades más valoradas del programa y continuarán durante todo el otoño.

GRAN EXPOSICIÓN 'SAGASTA, UN INGENIERO DE CAMINOS'

A ello se suma la gran exposición 'Sagasta, un ingeniero de Caminos por la senda del progreso', inaugurada en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid, que profundiza en su formación técnica y en su contribución a la modernización del país. Todo este conjunto de acciones refuerza el compromiso de la Fundación por actualizar la mirada sobre Sagasta y consolidar este bicentenario como una de las grandes iniciativas culturales impulsadas por el Gobierno de La Rioja.