Presolicitud, agilidad y acompañamiento, fortalezas del Plan Estratégico de Subvenciones de la ADER para emprender - EUROPA PRESS

LOGROÑO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Empresarios, autónomos, emprendedores y todos aquellos con idea de negocio participan este viernes en una jornada informativa sobre el Plan Estratégico de Subvenciones de la ADER para el año 2026 con el fin de que estos profesionales conozcan diferentes medidas para agilizar sus procesos, como la presolicitud o el acompañamiento diario.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha dado la bienvenida a los asistentes junto al presidente de la FER, Eduardo de Luis Olloqui, lugar que ha acogido la presentación.

La consejera ha agradecido la "valentía" de todos ellos que "pese a las dificultades que atravesamos y las incertidumbres que tenemos en el mundo" demuestran que La Rioja es "una región valiente". Esto es, ha dicho, "por nuestro carácter, por la forma de tener constituidas nuestras empresas y por el espíritu que nos mueve a todos a levantar cada día la persiana de un negocio".

Por ello, desde el Gobierno de La Rioja y la ADER quieren presentar este Plan de Convocatoria que va enfocado a que "podáis seguir generando riqueza y empleo en la región" pero sobre todo a que hacerlo sea "fácil y ágil" tanto al empezar como al continuar con una actividad dentro del territorio riojano.

PRESOLICITUD

Para Belinda León hay un elemento clave que se ha implementado esta legislatura para ayudar a los emprendedores como es la presolicitud. Como ha expresado este sistema "ayuda a evitar ese escollo de tener que esperar a que la administración -en cualquier nivel y en la ADER en concreto- convocase una ayuda. Era una espera que gracias a la presolicitud ha cambiado porque cada 1 de enero se puede ya mostrar la intención de generar un proyecto y, después, cuando salga la convocatoria, materializarla".

Con este sistema "se ayuda a que esos meses previos de trabajo no se queden en el vacío".

PLAN ESTRATÉGICO ANUAL

A ello se suman las ayudas del Plan Estratégico Anual para el que se ha establecido un presupuesto de 163 millones de euros en tres años para apoyar ocho áreas de actuación: internacionalización; I+D+i e innovación; servicios avanzados; energía, medioambiente y mejora de los entornos laborales; reindustrialización; emprendimiento; consolidación del trabajador autónomo; y dinamización del comercio.

El nuevo planteamiento trianual, al cual corresponde una distribución por anualidades presupuestarias, supone una novedad que repercutirá muy positivamente en los ritmos de ejecución de cada línea y ayudará a consolidar la simplificación y la agilización administrativa".

Asimismo, la ADER podrá sacar las convocatorias de los años venideros y tramitar las diferentes ayudas nominativas que emanan de la Ley de Presupuestos de la CAR de una manera mucho más ágil.

Es una medida más en un ámbito, el de la simplificación administrativa, en el que el Gobierno de La Rioja continuará trabajando a la escucha del sector empresarial, de la FER y de otros organismos colaboradores. "Para la ADER, como socio estratégico de nuestros emprendedores, autónomos, pymes y grandes empresas, y todo su personal, la simplificación administrativa y la reducción de plazos de tramitación se ha convertido en una obsesión, en un objetivo irrenunciable", ha apuntado León.

ACOMPAÑAMIENTO DIARIO Y LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA A estas dos medidas se une también el acompañamiento diario que, entre otros asuntos, "determina si estáis satisfechos o no con el sistema" por lo que ha pedido a los asistentes que "cualquier duda, sugerencia o fallo sea comunicado para intentar mejorar".

Con todo ello, ha proseguido, la línea del Gobierno es avanzar en la simplificación, ayuda y acompañamiento porque, como ha indicado León, "somos socios de las empresas".

Finalmente la consejera ha destacado la aprobación ayer en el Parlamento riojano de la Ley de Simplificación Administrativa con lo que todos los trámites "irán avanzando en la línea de flexibilidad para conseguir que La Rioja sea un territorio que avance y que sea ejemplo de que, aunque seamos pequeños, somos ágiles y potentes con una gran capacidad para desarrollar ideas y proyectos".