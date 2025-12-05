El presupuesto 2026 para Calahorra refuerza servicios públicos, impulsa las inversiones y consolida el control del gasto

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Calahorra, Mario Nafría, ha presentado el proyecto de presupuestos para el año 2026 acompañado de la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y de varios concejales - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Calahorra, Mario Nafría, ha presentado el proyecto de presupuestos para el año 2026 acompañado de la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y de varios concejales del equipo de gobierno municipal. "Impulsa el crecimiento económico, fortalece los servicios públicos y garantiza una gestión responsable y eficiente de los recursos municipales. Combina transformación urbana y refuerza los servicios esenciales. También refleja con absoluta claridad qué ciudad somos y a dónde queremos llegar".

En su intervención también ha valorado que "Calahorra es hoy una ciudad mucho mejor que hace 3 años: en gestión, en inversión, en servicios, en solvencia económica y con más proyección de futuro".

El presupuesto para el año que viene asciende a 36.271.1491,81 euros. "Se ha elaborado siguiendo los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y rigor en el gasto. Es prudente, pero también ambicioso y con una visión clara de futuro", según ha explicado el edil de Hacienda, que ha añadido que "refuerza los servicios públicos, impulsa las inversiones y consolida el modelo de contención y control de gasto, la mejora real de la eficacia administrativa, una mayor capacidad de respuesta con un proyecto urbano y social que sigue avanzando".

LAS INVERSIONES ASCIENDEN A 7,2 MILLONES

El capítulo 6 recoge "inversiones pensadas para tener impacto real, mejorar el día a día de los ciudadanos, resolver problemas estructurales y seguir transformando Calahorra", ha subrayado Nafría.

La reurbanización de la calle Paletillas, la remodelación de la plaza de la Constitución, pasos de cebra inteligentes e iluminados desde la plaza de El Raso hasta la avenida de Valvanera, la construcción de vestuarios y gradas en el nuevo campo de fútbol en las pistas de atletismo municipales y la dotación de una nueva zona recreativa en las piscinas de verano del Complejo Polideportivo Municipal 'La Planilla' con toboganes y la urbanización de la parcela donde se construirá el nuevo Centro integrado de Formación Profesional son algunas de las principales inversiones para 2026.

El importe total de esta partida presupuestaria es de 7.256.510,64 euros e incluye también las obras de accesibilidad, seguridad y conversión de la plaza de toros en un espacio polivalente; la consolidación del pantano 'El Perdiguero' como zona deportiva y recreativa con más servicios, la construcción de una acera hasta el Santuario de la Virgen del Carmen, actuaciones en las calles Raón y San Blas y la redacción de los proyectos para crear un nuevo carril bici que conecte la ciudad con los polígonos industriales y finalizar el último tramo de la avenida de Valvanera.

El concejal de Hacienda ha resaltado que "no solo hay inversiones también servicios públicos más eficientes y modernos. Este presupuesto mejora los contratos esenciales como el de la ayuda a domicilio y el del autobús urbano con un modificado del contrato que va a permitir la circulación de un tercer autobús con más frecuencias y dota a la ciudad de nuevos servicios como la Oficina de Atención al Contribuyente".

Además, según ha avanzado Mario Nafría, el Plan estratégico de subvenciones aumentará un 4,46% en 2026 hasta alcanzar 1.670.469,16 euros "reforzando nuestro compromiso con el tejido asociativo, comercial y hostelero de Calahorra". En este sentido, ha anunciado la creación de una nueva línea de ayudas con una cuantía de 100.000 euros "para ayudar y apoyar a estos sectores tan importantes para la ciudad".

GESTIÓN ECONÓMICA "RESPONSABLE Y EFICIENTE"

Para el año que viene "aumentarán los ingresos corrientes gracias a la mejora recaudatoria y crecerán los ingresos por el ICIO, reflejando el dinamismo empresarial. Asimismo, "la deuda se reducirá debido a la práctica de amortizaciones anticipadas como la que anunciamos hace menos de un mes", según las previsiones del concejal de Hacienda.

"Menos deuda significa menos intereses y más recursos para mejorar Calahorra", ha afirmado.

El concejal de Hacienda ha agradecido a los técnicos municipales del área de Intervención y del resto de departamentos "su esfuerzo y dedicación y compromiso durante estos meses. Este documento es fruto de un trabajo serio, sólido y pensando en el bien común", según Mario Nafría.