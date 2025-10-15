El presupuesto de Juventud materializa la extensión de la gratuidad de la matrícula universitaria con 800.000 euros

El consejero de Cultura, Pérez Pastor, llegando al Parlamento de La Rioja junto a la director general de Turismo, Virginia Borges - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud materializa la anuncia extensión de la gratuidad de la matrícula universitaria con 800.000 euros, tal y como ha anunciado hoy el consejero, Jose Luis Pérez Pastor.

En una comparecencia en el Parlamento de La Rioja, Pérez Pastor ha desgranado las partidas del presupuesto previsto para su consejería, de un total de 62,4 millones de euros "para seguir impulsando el talento creativo y la actividad turística y deportiva de La Rioja".

Dentro del apartado dedicado al Instituto Riojano a la Juventud incluye un presupuesto de 800.000 euros que harán posible el anuncio del presidente riojano, Gonzalo Capellán, de extender la gratuidad de la matrícula universitaria al segundo año tanto de la UR como de la UNED así como el primer año de la ESDIR.

El consejero ha destacado, además, que el nuevo presupuesto incorpora "importantes novedades que refuerzan el compromiso del Gobierno con la cultura, el deporte y la juventud".

Ha citado la puesta en marcha de la Escuela del Deporte, la subida de las becas a deportistas y técnicos deportivos o la extensión del programa de salud mental juvenil R-HAZ-T a todas las cabeceras de comarca.

También, las visitas guiadas al Palacio de Chapiteles, la recuperación del Premio Rafael Azcona en el año del centenario del guionista riojano, la beca de formación del Museo y el despliegue de las oficinas de turismo.

En materia patrimonial, el Servicio de Patrimonio Histórico Artístico contará con 4,2 millones de euros para intervenciones directas y ayudas a ayuntamientos, Diócesis y entidades locales.

Se continuará, además, con el convenio anual con la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, que aumenta su dotación considerablemente y va a permitir atender intervenciones urgentes y garantizar la seguridad de los templos más vulnerables como la restauración integral de la Iglesia de la Asunción de Viguera.

En materia de Cooperación para el Desarrollo, la convocatoria de subvenciones para proyectos de Cooperación Internacional se incrementa en 200.000 euros hasta alcanzar los casi tres millones de euros.

Además, este capítulo del presupuesto incorpora un Programa de Becas de Cooperación con la Universidad de La Rioja, dotado con 100.000 euros para la formación de diez egresados iberoamericanos vinculados a proyectos de cooperación riojana.

En materia de acción exterior, la Oficina de Retorno se "armará" con 50.000 euros y la ayuda a los Centros Riojanos en el Exterior aumenta hasta 300.000 euros, facilitando las nuevas aperturas en Zaragoza y Estepona, pensando no sólo en quien es de La Rioja sino en quien "puede tener ese primer contacto, con la esperanza de que nos visiten".

El programa 'También Riojanos' continuará con una partida de 100.000 euros para facilitar la participación de jóvenes en actividades culturales y formativas. En memoria democrática, se renueva el convenio con la Asociación La Barranca con 30.000 euros (5.000 más), además de impulsar nuevas acciones transversales de divulgación cultural.

En Turismo ha señalado la nueva gestión de las oficinas de turismo, con el objetivo de "organizar la información dan al visitante", dentro un presupuesto de diecisiete millones de euros para la Dirección General.

También, el Programa de Promoción Turística, que sufre un "incremento" porque se está "incorporando personal", así como las campañas e "implantación de la nueva identidad promocional".

La Dirección General de Deporte y Juventud gestionará en 2026 un presupuesto de 10,2 millones de euros, lo que supone un incremento de 3,5 por ciento respecto al ejercicio anterior, destinado a consolidar el apoyo al deporte base, modernizar las infraestructuras y fortalecer el alto rendimiento