Logroño tendrá un presupuesto 2027 de 210 millones, un 6,46% más, para "consolidar servicios" y "mejorar" la ciudad - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño contará con un presupuesto en el año 2027 que alcanzará finalmente los 210 millones de euros, un 6,46 por ciento más que el año anterior, con los que se pretende "consolidar los servicios públicos" y "mejorar" la ciudad, para que sea "más saludable, más verde, más dinámica y más inclusiva", además de tener a la vivienda como uno de sus ejes centrales.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a los concejales de Administración Pública Francisco Iglesias; Alcaldía, Celia Sanz; y Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, ha presentado este martes el proyecto final de las cuentas del próximo ejercicio, que se prevén aprobar en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo viernes, de manera que entrarán en vigor a 1 de enero de 2027.

Un proyecto en que, como ha destacado, "se han aprobado enmiendas de todos los grupos", un total de 18 de las 171 presentadas, lo que, en palabras de Escobar, "es un buen síntoma de normalidad institucional y de buen funcionamiento democrático", pese a que no se ha podido contar "y van ya cuatro años" con Presupuestos Generales del Estado, lo que ha calificado como "un factor de distorsión" para hacer previsiones.

El regidor municipal ha reseñado que el proyecto presupuestario 2027 cumple "con cuatro objetivos", apuntando el primero que "es asegurar lo básico, es decir, mantener y mejorar los servicios básicos que debe prestar un Ayuntamiento". Un ámbito en el que ha subrayado la incorporación de los nuevos contratos de limpieza -24 millones al año- la preparación del de transporte público o la "gran inversión" en todo lo relacionado con el ciclo del agua.

En segundo lugar, ha señalado las políticas sociales, que contarán con 36,7 millones, con "obsesión" por la vivienda -más de 6.400 nuevas viviendas en marcha, 1.700 de ellas de VPO-, y la actualización "de todas y cada una de las nuevas vulnerabilidades", entre las que ha citado el alojamiento social, con el modelo 'housing led', el abordaje de la soledad, o las intervenciones en los entornos escolares, entre otras cuestiones.

En tercer término, ha colocado el primer edil el apoyo a la actividad económica -un 13,8% más-, con una "apuesta muy definida por el suelo industrial" o las actuaciones en la Plaza de Abastos, "que va a completar la totalidad de su oferta este año", el esfuerzo con el comercio, o la culminación de proyectos de alcance, como el Camino de Santiago, el Teatro Bretón, o la recuperación de la Sala Amós Salvador.

INVERSIONES.

Especial referencia ha hecho al capítulo de inversiones, con 22,6 millones, un 22,39% de incremento, haciendo un esfuerzo que ha calificado de "importante" y "constante".

Y, entre las previsiones, las Cien Tiendas, "que dijimos que íbamos a hacer y se está haciendo", con actuaciones en Beti Jai "ya hecha", Doctores Castroviejo "que va a empezar" y en próximos ejercicios, Calvo Sotelo y Juan XXIII; la rotonda del cruce de Vara de Rey con Pérez Galdós, "antesala de San Antón para dar otra cara a esta zona del centro de la ciudad".

Ha apuntado igualmente a las instalaciones deportivas, con Lobete "ya en pleno funcionamiento", la que "posiblemente va a ser la inversión más elevada del año", la del Mundial 82, o el césped de Las Gaunas que se va a reformar en su totalidad. Más zonas verdes, o la finalización del entorno de la Villanueva también han sido citados por Escobar.

Pero, con todo, para el regidor municipal, "la gran apuesta de siguientes años va a ser el Proyecto 1521, 27.000 m2 de nueva zona verde con un Parque del Ebro que se va a extender hasta Murrieta, dos nuevos aparcamientos subterráneos, para poder disfrutar del entorno patrimonial de la ciudad, Valbuena, Revellín, una nueva área, que transformará nla ciudad, junto con el entorno de antigua estación", cerrando con que el proyecto contempla "intervenciones en todos los barrios".

"Todo gracias a una gestión ordenada, que ha permitido que, junto a todos estos objetivos, vayamos a rebajar todos los impuestos que dependen del Ayuntamiento, que acabemos con situación saneada y saludable en lo económico y siendo capaces de contener la deuda. Acabamos la Legislatura con los presupuestos que Logroño necesita, inversores, sociales, dinamizadores, y con un foco principal que es apoyar la vivienda en un entorno saludable", ha finalizado Escobar.

LAS CIFRAS.

Francisco Iglesias ha sido el encargado de desgranar las grandes cifras del presupuesto, comenzando porque "ha habido cinco ejes a la hora de elaborar" las cuentas: consolidar el plan de gestión municipal, "no presupuestando más de lo que estrictamente se debe"; mantener la estabilidad financiera, "pensando en conservador"; garantizar los servicios públicos; aumentar las inversión en los grandes proyectos"de ciudad"; y culminar la transformación digital.

Ha señalado que, aparte de los 210 millones del presupuesto estrictamente del Ayuntamiento -algo inferior a los 210,13 millones marcados en el anteproyecto inicial, "por un ajuste de la inversiones"- se suman los 14,45 millones correspondientes a Logroño Deporte, "de manera que el presupuesto consolidado alcanza los 224,45 millones de euros".

Iglesias ha incidido en que "el endeudamiento está controlado", con una amortización que, a final del ejercicio, será de 11 millones, y con "un total de 11 bajadas fiscales en todos los impuestos dependientes del Consistorio", con un IBI al 0,0565; el descenso del 2% en vehículos; el tipo al 2,92 del ICIO; o la cuarta bajada de la plusvalía un 2,5%, sumando "el mantenimiento o incremento de las bonificaciones", y la actualización de las tasas "un 3,6%, muy por debajo del IPC".

Respecto a los ingresos, el edil ha señalado que llegan por tres vías: transferencias corrientes, con 71 millones; impuestos directos, con una recaudación prevista de 69,9 millones; y las tasas, con 43,3 millones. Ha dicho, por otro lado, que no se prevé incorporar fondos europeos, "porque no hay ahora mismo convocatorias que gestionar", y siempre, pendiente de la existencia de los PGE para el año próximo.

En el capítulo de gastos, ha apuntado los 64 millones para Personal, casi 93 millones para Bienes y Servicios Corrientes, y los 22,6 millones para Inversiones. Y ha resaltado, especialmente, que "se cumple con todo" lo relativo a la estabilidad finaciera: una deuda del 47,68%, "muy por debajo del límite legal de 75%" y con ahorro neto "positivo".

Por áreas, Francisco Iglesias ha detallado que la de mayor presupuesto es Urbanismo, con 68,48 millones; seguida de los 59,47 millones de Administración Pública; 36,8 millones de Servicios Sociales; 20,7 millones para Alcaldía; 9,87 millones para Promoción de la Ciudad; y 2,23 millones para el área de Pleno y Participación Ciudadana.

Ha incidido, para finalizar, que las 18 enmiendas aprobadas de todos los Grupos Municipales para incorporarlas a las cuentas "no varían la cifra final" del presupuesto. Un proyecto, ha concluido, del que "cada euro presupuestado responde a un objetivo concreto, es decir, tiene una finalidad que, además, va a ser verificable con lo cual podremos ver si cada euro presupuestado luego ha tenido esa razón de ser en su ejecución".