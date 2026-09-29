Los Presupuestos para La Rioja alcanzan los 2.322,34 millones de euros y crecen un 9,62%

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos Generales de La Rioja para el año 2027 alcanzan los 2.322,34 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,62 por ciento, tal y como ha dado a conocer hoy el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán.

En rueda de prensa junto al resto de consejeros del Gobierno riojano, Capellán ha presentado la "ley más importante" de la comunidad, demostrando, ha dicho, que su Ejecutivo es "serio, riguroso y comprometido con la gestión".

Por eso, ha dicho, se presentan en tiempo y forma que para que entren en el Parlamento de La Rioja para su aprobación, tras el debate en la Cámara riojana, y posible aportación de los grupos parlamentarios.

El presidente se ha mostrado orgulloso de un crecimiento en las cuentas que se da, ha dicho, tras rebajas fiscales en esta legislatura, llegando a ser La Rioja la segunda comunidad con el tipo mínimo más bajo en el IRPF. Pese a todo, ha dicho, la recaudación por ese tributo ha crecido un 10,13 por ciento.

Capellán ha destacado que tres de cada cuatro euros del presupuesto se destinan a las principales políticas públicas, Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Vivienda.

En Sanidad, ha señalado, hay 70,33 millones de euros de incremento, Educación crece en 20,25 millones de euros; Servicios Sociales en 19,21 millones y Vivienda aumenta en 17,1 millones de euros.

Preguntado por la Vivienda, donde hay una inversión prevista de 45,40 millones de euros, Capellán ha considerado que "se ha convertido en la mayor preocupación" de los ciudadanos por no haber hecho "nada".

Ahora, ha dicho, hay un "desajuste" entre la oferta y la demanda que ha llevado a un "incremento" de los precios que el acceso pasa a tener "una dificultad enorme" para la una parte de la población.

Para hacerlo frente, ha indicado, en el presupuesto hay 19,90 millones de euros para la finalización de la, ya anunciada, construcción en alquiler social de 126 viviendas en Alfaro, Torrecilla, Calahorra, Logroño y Haro dentro del Plan Estatal de Vivienda.

En Logroño, donde hay "más presión", ha dicho, en el primer trimestre del año 2027 estarán disponibles las 24 viviendas de la Plaza del Cuento.

En cuanto a si eso "aliviará" la presión ha considerando que "comparando con que teníamos cero es un incremento importante", dado que en la pasada legislativa "no se puso a disposición" de los ciudadanos "ninguna vivienda" social.

Ha sumado, a futuro, que en los terrenos que ocupaba Bosonit el Instituto Riojano de la Vivienda se encuentra "a la espera de las catas arqueológicas" para empezar a construir vivienda social.

Se destinará al alquiler para jóvenes y personas con dificultad (aunque no para los presupuestos del 2027 sino para los años 2028 y en adelante); y, además, ha añadido, hay "en marcha" una permuta en Avenida de Burgos para "compra de vivienda a precio asequible" y construidas por el IRVI.

Junto a esto, ha señalado el Plan Revive, de ayudas a la vivienda para compra y alquiler en el medio rural; y las ayudas a jóvenes para la compra, con tres millones de euros.

El presidente ha puesto el foco en Sanidad, donde cuando llegó el actual Ejecutivo, ha dicho, había un gasto por habitante por debajo de la media y, ahora, se encuentra en 2.266 euros por habitante, con un incremento de 457 euros por habitante.

Ha destacado que se hará un "esfuerzo" por "mejorar condiciones del personal" sanitario, con 46 millones de euros de incremento. En este sentido, ha señalado que, en todo el capítulo de personal, el 81 por ciento se dedica a personal sociosanitario y a Educación.

LEY MEDIDAS FISCALES

Con respecto a las medidas fiscales, tras la declaración de inconstitucionalidad, por parte del Tribunal Constitucional, de la rebaja del IRPF para inicio de actividad agraria ha indicado que el Gobierno riojano está "estudiando la manera de volver a implementarla" al considerar que "la esencia es buena", aunque el Tribunal Constitucional considere que invade competencias.

En cuanto a las ayudas fiscales a las familias, anunciadas en el Debate sobre el Estado de la Región, ha explicado que aún se está analizando y se aprobará como una ley aparte de la Ley de Acompañamiento (o Ley de Medidas Fiscales) que va junto a los presupuestos.

En cualquier caso, ha valorado las catorce rebajas fiscales puestas en marcha esta legislatura y ha señalado que el Gobierno de La Rioja generará en 2027 un ahorro fiscal a los riojanos de más de 237,33 millones de euros.