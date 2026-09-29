Previsión meteorológica para hoy, martes 29 de septiembre de 2026, en La Rioja: máximas de nuevo de más de 30 grados

LOGROÑO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 29 de septiembre en La Rioja, alguna lluvia débil y máximas de nuevo por encima de 30 grados.

El cielo estará nuboso, sin descartar alguna precipitación débil dispersa. El viento soplará del sur y suroeste, flojo a moderado.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, mientras que las máximas permancerán sin cambios en la sierra y serán algo más altas en el valle. Oscilarán entre 16 y 30 grados en Calahorra; entre 14 y 31 grados en Haro; y entre 15 y 32 grados en Logroño.