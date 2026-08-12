Previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de agosto de 2026, en La Rioja: máximas significativamente altas

LOGROÑO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 12 de agosto, en La Rioja, temperaturas máximas significativamente altas, destacando el valle.

El cielo estará poco nuboso, con algunas nubes bajas a primeras horas en el extremo occidental, y nubosidad de evolución diurna en la Ibérica. El viento será en régimen de brisas, flojo con algún intervalo moderado.

Las temperaturas irán en ligero ascenso. Por localidades, oscilarán entre 22 y 40 grados en Calahorra; 20 y 40 en Haro; y 20 y 40 en Logroño.