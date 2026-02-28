El primer encuentro de la sexta edición de Sopa de Ideas pone el foco en la inteligencia artificial - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sopa de Ideas, una iniciativa impulsada por EmprendeRioja para dar valor al emprendimiento y generar más y mejores iniciativas emprendedoras, regresa el próximo jueves, 5 de marzo, (19,30 horas, en La Gota de Leche) con la participación de la Digital Contact Center Director en Telefónica Innovación Digital, Ana Molina. La cita abordará 'Cómo la IA puede ayudar a una mejor experiencia de cliente'.

Molina se incorporó a Telefónica en 2016 para formar parte de Aura, un proyecto de innovación destinado a crear un asistente virtual basado en inteligencia artificial. Allí, desempeñó diferentes roles en diseño y gestión de producto. Desde 2023, ha liderado la evolución de las capacidades de inteligencia artificial orientadas a transformar las soluciones de contact center de Telefónica.

Su trabajo se centra tanto en la modernización de las plataformas que la compañía comercializa a sus empresas como en los modelos operativos que explota en mercados internacionales como Brasil, impulsando una visión integral para maximizar la eficiencia, la personalización y la experiencia de cliente.

El encuentro es gratuito, previa inscripción en la web de Sopa de Ideas: www.sopadeideas.net.

Sobre la sexta edición de esta propuesta, el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, ha destacado que "esta iniciativa ayuda a dinamizar el sector y se alinea con los objetivos desplegados desde el Plan EmprendeRioja".

"Ponemos el foco en profesionales con talento, que nos trasladan ideas que funcionan, que pueden servir de ejemplo y estímulo para otros emprendedores, contribuyendo a uno de nuestros grandes objetivos, como es convertir esta región en la mejor para emprender y consolidar una empresa".

Por su parte, el presidente de FER Joven, Adrián Alonso, ha indicado que "2026 llega cargado de grandes charlas entre emprendedores, gracias una vez más a Sopa de Ideas. Mantenemos el ADN del proyecto, ofreciendo la oportunidad de escuchar y disfrutar de personas y proyectos que nos contarán sus experiencias más destacadas de una forma amena y entretenida",

A lo largo de este lustro, Sopa de Ideas ha contado con más de 45 ponentes y 700 asistentes en sus charlas presenciales. Esta iniciativa está organizada por FER Joven y cuenta con la colaboración de EmprendeRioja, Ayuntamiento de Logroño, Caixabank, Molcalvillo Studio y Hola Jorge.