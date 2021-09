Profesor de UNIR recomienda "no exponer" a los menores en redes sociales

LOGROÑO, (EUROPA PRESS)

El profesor del Máster en Neuromarketing de UNIR, Fernando Checa, ha recomendado "no exponer" a los menores en las redes sociales, porque "deben primar sus derechos", y además hay que tener en cuenta que "ya se mostrarán ellos" en el futuro.

En una entrevista a Europa Press en la que ha analizado la situación de las redes sociales, Checa ha aconsejado que se "evite" porque "los derechos del menor priman ante los derechos del padre".

En este sentido, ha insistido que "aunque sea tu hijo tiene unos derechos que van más allá". "Es preocupante y, por ello, hay que hacer una pedagogía para no mostrar menores, porque ya se mostrarán ellos mismos", ha añadido.

Precisamente, Checa se ha referido a cuándo es la edad más apropiada para que los niños tengan redes sociales, destacando que "sería prudente, y está legislado, que los menores de 14 años no las tengan, pero también es cierto que va a depender de la madurez del menor", sin olvidar que "hay que tener cierto control".

Por otra parte, el profesor de UNIR se ha referido a la situación de las redes sociales, recordando que se inician "cuando se empieza a desarrollar la web, a través de lo que se denominaron comunidades virtuales, que tuvieron su éxito, luego se vieron superadas o incluso han desaparecido, como myspace, que fue muy importante para los músicos o creadores".

"A partir de ahí -ha añadido- el paso definitivo vino, sobre todo, en 2008-2010 con la popularización de Facebook o incluso el lanzamiento y posteriormente compra por parte de Facebook, de Imstagram, y luego Twitter como una herramienta tremendamente rápida, que agilizaba y permitía la comunicación de una manera muy sencilla".

"BOLA DE NIEVE"

En todo ello, ha asegurado Checa existe un fenómeno de "bola de nieve" cuando "todo el mundo está hablando de las redes sociales, los usuarios prueban y cuando tú círculo más cercano está ahí, te planteas ver qué hay ahí, y empezar a comunicarte".

Para el profesor de UNIR existe una amenaza de "sobreexposición", ya que "hemos pasado de utilización anécdotica a establecer una altísima exposición, porque el usuario cuenta lo que le va pasando en el día a día, con diferentes componentes, porque en el caso de Imstragram como ese gran red basado en el componente gráfico, y en menor medida en Twitter, sin olvidar la gran red profesional Linkedln, que también contamos lo que nos pasa, desde un punto de vista más profesional o más enfocado a nuestros logros en el ámbito laboral".

De hecho, ha asegurado que "a veces olvidamos que nos exponemos dentro de un gran ágora una parte fundamental de nuestra vida". En este sentido, ha indicado que "hay un aspecto que tiene que ver con la creación de la identidad personal, porque creamos una identidad de cómo queremos que nos vean, sobre todo en Imstagram que es muy hedonista, sin olvidar que hay un aspecto de seguidismo".

Para concluir, Checa se ha referido a esa gente que "tiene una cuenta en las redes sociales que no publican, pero que revisan las redes y cotillean, es decir, que no se exponen pero si que quieren estar al tanto de lo que cuenta la gente que sigue", a lo que se une gente que "está al margen de las redes sociales", en unos casos "porque no les interesan, o porque en el momento que publicas estás renunciando a una parte de tu privacidad".