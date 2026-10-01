El programa 'Teatrobús' llevará 30 representaciones a los barrios de Logroño y a Villamediana en octubre - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo programa cultural 'Teatrobús. Nueva parada en tu barrio' llevará el 10,11,17,18 y el 24 de octubre, un total de 30 representaciones los barrios de Varea, Cascajos, Los Lirios, Madre de Dios, El Cortijo, La Cava, El Campillo, La Estrella y Yagüe en Logroño, y a Villamediana, bajo el espectáculo 'Línea 13. Historia en dos asientos'.

Los pases se desarrollarán a las 12,13 y 14 horas, y por la tarde a las 17,18 y 19 horas. El precio de las localidades es de cuatro euros, y se pueden reservar en www.realidadtraviesa.com. Están limitadas a 25 espectadores por pase.

Un evento que han dado a conocer el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Rosa Fernández, y los actores e impulsores del proyecto, Maya Salaverría y Miguel Carrera.

Iturriaga ha recordado que la propuesta se llevó a cabo en 'Escenario insólito' de Actual 25, y ahora se lleva a nuevos lugares "adaptada y mejorada". Se desarrolla en un autobús situado en un parque, al que suben viajeros que interactúan en algún momento con los personajes de la función.

Por su parte, Fernández ha puesto en valor el "llevar la cultura a todos los rincones de la capital riojana", al tiempo que ha señalado que "van a hacer una labor social", ya que "nos van a hacer ver lo cotidiano, de viajar en un autobús, de otra manera".

Carrera, en su intervención, ha indicado que "nuestra idea es llevarla a todos los barrios y también generar un público nuevo, atracción, y una demanda por parte de la gente de querer más". "Esta pieza, además de ser tierna, tiene esta parte de reflexión sobre cómo nos comportamos en un espacio público".

"Teatro Bus tiene esta parte más social y alude a cómo nos tratamos entre nosotros, a cómo resignificar un autobús, cómo resignificar el espacio público, cómo verlo con otra perspectiva a través de la cultura", ha destacado el actor.

Salaverría, por su parte, ha apuntado que con "'Escenarios insólitos' nos dimos cuenta que el autobús sacado de su contexto habitual, situándolo en la calle, en los parques y plazas, era un elemento disruptor, que llamaba mucho la atención del viandante".

La obra "es una contemporaneidad que permite también acceder a un público plural, a un público de todas las edades y con más o menos conocimiento teatral". "Es una pieza que definimos como tierna y además gamberra, porque tiene todo ese toque juguetón, además de tener pinceladas de realismo mágico y va dialogando entre la cotidianidad más habitual y la fantasía y la magia", donde además "el público es un personaje más".