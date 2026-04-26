Un proyecto demuestra la viabilidad de clasificar y valorizar orujos en tiempo real mediante IA e imagen hiperespectral - ALTAVITIS TECHNOLOGIES

LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los socios de Hiperorujos han presentado los resultados del proyecto ante un grupo de empresarios en la Federación de Empresas de La Rioja. El proyecto ha demostrado que es posible evaluar la composición de los orujos en continuo mediante imagen hiperespectral, permitiendo su clasificación y procesamiento en tiempo real, lo que supone un avance clave en la valorización de este subproducto del vino y abre nuevas oportunidades industriales para el sector.

El proyecto Hiperorujos, cofinanciado por el Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización dentro de la convocatoria Retos 2024, ha culminado con éxito el desarrollo de un sistema pionero que integra imagen hiperespectral e inteligencia artificial para analizar y clasificar los orujos de uva en tiempo real.

Este sistema permite identificar parámetros como polifenoles, antioxidantes, humedad o fibra, facilitando una toma de decisiones automatizada sobre su mejor uso.

CUATRO EMPRESAS RIOJANAS

La iniciativa ha sido desarrollada por un consorcio de cuatro empresas riojanas: Altavitis Technologies, encargada del desarrollo tecnológico y la coordinación general; La Alcoholera de La Rioja, que ha actuado como planta piloto para la validación industrial; Bodegas Cornelio Dinastía, que ha aplicado los resultados en su modelo productivo; y Laboratorios Sonsierra, responsable de validar la calidad de los subproductos obtenidos.

La colaboración entre estas entidades ha sido clave para trasladar la innovación desde el laboratorio hasta un entorno real de producción.

Entre los principales resultados del proyecto destaca la capacidad de operar en continuo, eliminando la necesidad de procesos manuales o discontinuos en la clasificación de orujos.

Esto permite optimizar la eficiencia operativa, reducir costes y maximizar el valor de cada lote, dirigiéndolo hacia aplicaciones concretas como la producción de bioetanol, ingredientes para cosmética, fertilizantes o suplementos nutricionales.

Además, el sistema desarrollado garantiza el seguimiento del producto desde su origen hasta su destino final, reforzando la transparencia y el cumplimiento de estándares ambientales. Este enfoque contribuye a impulsar la economía circular en el sector vitivinícola, reduciendo el impacto ambiental y mejorando el aprovechamiento de recursos.

Los resultados obtenidos posicionan a La Rioja como un referente en innovación aplicada al sector del vino, demostrando que la combinación de tecnología avanzada y colaboración empresarial permite transformar retos industriales en oportunidades de crecimiento. Asimismo, el carácter escalable del sistema abre la puerta a su implantación en otras regiones vitivinícolas y en diferentes sectores agroalimentarios.