Proyecto Hombre impulsa con BiLAB 2026 la prevención de adicciones y promoción de la salud mental en el trabajo - PROYECTO HOMBRE

LOGROÑO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Proyecto Hombre La Rioja ha celebrado este martes la segunda edición de BiLAB, el Foro de Salud y Bienestar Laboral, con la participación de alrededor de medio centenar de personas. La jornada, desarrollada en el salón de actos de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), ha reunido a representantes de Administraciones públicas, organizaciones y profesionales vinculados a la salud laboral para compartir experiencias y herramientas de prevención e intervención ante las conductas adictivas en el trabajo. El encuentro ha sido promovido por el Gobierno de La Rioja y ha contado con la colaboración de la FER.

BiLAB, que nació en 2025 como el primer foro de estas características en La Rioja, se enmarca en la labor que Proyecto Hombre La Rioja desarrolla en materia de prevención e intervención laboral. La iniciativa parte de una concepción integral de la salud que tiene en cuenta la influencia de las condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales y el clima organizacional en el bienestar psicológico de las personas trabajadoras. Su objetivo es sensibilizar sobre los problemas relacionados con el consumo de sustancias y otras conductas adictivas, favorecer la detección temprana de situaciones de riesgo y dar a conocer los recursos de atención especializada disponibles en la comunidad autónoma.

La inauguración oficial de BiLAB 2026 ha contado con la intervención de David García, presidente de Proyecto Hombre La Rioja; Carlos Piserra, subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional del Gobierno de La Rioja; y Virginia Oróstegui, técnica del Departamento de Formación, Empleo y Responsabilidad Social de la FER.

PREVENIR Y FACILITAR EL ACCESO AL TRATAMIENTO

David García, miembro también de la Comisión Nacional de Intervención Laboral de la Asociación Proyecto Hombre, ha explicado que BiLAB persigue tres objetivos fundamentales: visibilizar la realidad de la salud mental y las conductas adictivas en el entorno laboral, sensibilizar a las empresas y proporcionar herramientas a quienes tienen responsabilidades en la gestión de equipos.

El presidente ha destacado la importancia de generar espacios de diálogo en las organizaciones: "Hay que sentarse a dialogar y a abordar este tema. Es una realidad que nos afecta a todos: a empresas, sindicatos, Administraciones públicas... y todos tenemos que intentar dar respuesta a este problema".

David García ha incidido especialmente en la necesidad de integrar la prevención en las políticas de las organizaciones y capacitar a los mandos intermedios para que sepan actuar ante posibles situaciones de riesgo. En este sentido, ha señalado que "lo más importante es que traten de hacer protocolos que pongan el foco en la prevención y en la generación de salud dentro de la empresa", de manera que se puedan evitar problemas mayores o abordarlos lo antes posible.

En cuanto a cómo actuar cuando ya existe un problema de adicción, David García ha advertido de la tendencia a ocultar estas situaciones o a eludir la responsabilidad de afrontarlas. "Muchas veces miramos para otro lado. Es una realidad que se tiende a negar u ocultar. La persona que tiene dificultades lo esconde y la empresa muchas veces piensa que no es su problema o intenta poner medidas sancionadoras y punitivas a una realidad que existe", ha explicado.

Frente a estas respuestas, Proyecto Hombre La Rioja apuesta por "formar y capacitar a los mandos para que sepan intervenir". David García ha destacado la importancia de que estos profesionales sepan detectar posibles casos, establecer una comunicación adecuada con las personas afectadas y ayudarlas a tomar conciencia de sus dificultades, motivándolas a introducir cambios y, cuando sea necesario, a "acudir a un tratamiento compatible, por supuesto, con su trabajo, con la confidencialidad absoluta".

El presidente ha recordado, además, que las personas que solicitan ayuda en Proyecto Hombre no responden necesariamente a un perfil de exclusión social, sino que muchas de ellas han mantenido una vinculación con el empleo antes de iniciar el tratamiento. "El trabajo es uno de los factores de protección más importantes con los que contamos las entidades que trabajamos en adicciones", ha subrayado.

Por su parte, Carlos Piserra ha enmarcado la celebración de BiLAB 2026 en la Estrategia Riojana de Salud Mental y ha señalado la necesidad de conceder mayor importancia al bienestar psicológico de las personas trabajadoras.

"La salud mental ha estado relegada respecto a la salud física, tanto a nivel global como en el medio laboral", ha afirmado el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, quien ha destacado que iniciativas como BiLAB contribuyen a "facilitar que la salud mental esté en un primer lugar", tanto para prevenir las adicciones como para intervenir cuando estos problemas ya están presentes en el entorno laboral.

EXPERIENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCIÓN LABORAL

Tras la apertura institucional, se ha celebrado la mesa redonda "El abordaje de las conductas adictivas en el entorno laboral: perspectivas y experiencias desde La Rioja", que ha permitido conocer distintos enfoques sobre esta realidad y las respuestas que pueden ofrecerse desde los ámbitos sanitario, laboral, sindical, de la prevención de riesgos laborales y de la seguridad vial.

En ella han participado Pilar Simón, directora general de Trabajo y Salud Laboral del Gobierno de La Rioja; Diana Crespo, psiquiatra de la Unidad de Patología Dual del Servicio Riojano de Salud (SERIS); Eva María Fernández Antón, responsable de Salud de CCOO en La Rioja; Eva Zuloaga, responsable de Prevención de Riesgos Laborales del Centro Especial de Empleo de Aspace Rioja; y Beatriz Zúñiga, jefa provincial de Tráfico de La Rioja. La mesa ha estado moderada por David García.

La jornada se ha completado con el "Taller práctico de capacitación e intervención", impartido por Adrián Martín, responsable del Área de Bienestar Laboral de Proyecto Hombre La Rioja. Esta sesión ha ofrecido herramientas para identificar tempranamente factores de riesgo y posibles conductas adictivas en los equipos de trabajo, así como pautas de comunicación e intervención respetuosas con la intimidad y la confidencialidad de las personas. También ha permitido conocer las vías de orientación y derivación hacia los recursos especializados disponibles en La Rioja.