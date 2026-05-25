PR+Riojan@s plantea elevar al 50% la reserva de VPO en Ramblasque y un calendario para su ejecución inmediata

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LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha planteado este lunes elevar del 40 al 50 por ciento la reserva de vivienda protegida en el sector Ramblasque, programar un calendario de ejecución para desarrollarla de forma paralela a la construcción de vivienda libre y un reparto homogéneo de la VPO para evitar guetos.

Antoñanzas, en rueda de prensa, ha informado de que el Partido Riojano ha presentado estas tres propuestas como enmiendas al acuerdo de aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General Municipal en el sector Ramblasque que, previsiblemente, aprobará el Consistorio en pleno extraordinario este miércoles 27 de mayo.

Para el edil riojanista, este cambio urbanístico permitirá que "donde antes se podía construir un chalet que se iba a vender por un millón de euros, ahora se va a poder construir un edificio de 8 alturas con cuatro viviendas por planta, a unos 250.000 euros por vivienda, lo que antes era un millón de euros ahora son 8 millones".

"No podemos permitir como ciudad que hagamos un regalo de edificabilidad tan grande a cambio de voto en el pleno. No podemos conformarnos con 900 VPO. Tenemos que exigir que, al menos, sean 1.150, la mitad de las viviendas previstas con la modificación de Ramblasque", ha dicho Antoñanzas.

El edil riojanista ha considerado que esta propuesta cuenta con un precedente que lo avala, que es el hecho de que el sector Sur, paralelo a Ramblasque, al otro lado de la N-111, en su delimitación reserva la mitad de las 6.040 viviendas previstas para vivienda protegida.

"No es una propuesta descabellada y va en la línea de lo que PP y PSOE aprobaron hace 15 años cuando se delimitó el sector Sur", ha aseverado.

De igual manera, Antoñanzas ha reclamado que "el Gobierno municipal establezca cláusulas urbanísticas para simultanear la VPO con la vivienda libre y un calendario vinculante para garantizar la ejecución inmediata de vivienda protegida en Ramblasque".

"Queremos que no se anteponga la construcción de vivienda libre a la vivienda protegida y que la VPO que se construya no se ubique en zonas diferentes a las de la vivienda libre, con el fin de evitar guetos", ha asegurado.

Como ejemplo, Antoñanzas ha planteado "establecer el desarrollo de este sector por fases, con un porcentaje mínimo de ejecución de VPO en cada una de ellas", y que la concesión de licencias urbanísticas esté condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos o que se fijen penalizaciones económicas si no se construyen.

"Entendemos que la prioridad del Gobierno debe estar centrada en favorecer la vivienda protegida y en facilitar todos los mecanismos que tiene a su disposición para priorizar su construcción. No tiene sentido autorizar miles de nuevas viviendas si los jóvenes y las familias trabajadoras siguen sin poder acceder a ellas", ha puntualizado.

Antoñanzas ha incidido en que "planteamos estas condiciones para defender los intereses de los logroñeses a cambio de ese regalo urbanístico".

"Estamos a favor de que las promotoras y constructoras obtengan beneficios, pero ante las ganancias que van a tener por el cambio de modelo constructivo, es exigible que este Ayuntamiento imponga más requisitos urbanísticos", ha concluido.