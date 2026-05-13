El PR+Riojan@s propone la creación de un Conservatorio Superior de Música en Calahorra

El secretario general del PR+ Riojano, Iván Herrero - PR+RIOJANOS

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El PR+Riojan@s de Calahorra ha recibido con satisfacción el anuncio del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIPFP) 'Valle del Cidacos' en Calahorra, si bien plantea que podría complementarse con otros estudios no disponibles en la zona en la actualidad.

"Esta apuesta de la Comunidad Autónoma por la FP en Calahorra debe servir también para abrir un debate serio sobre el futuro educativo, cultural y musical de nuestra zona y de toda La Rioja", indica Iván Herrero, secretario general de la formación riojanista.

La inversión anunciada por el Gobierno de La Rioja, cercana a los 42 millones de euros, para la creación de este nuevo espacio entre la avenida de la Estación y la calle Doctor Chavarría, representa "una oportunidad histórica para pensar a lo grande y planificar nuevos servicios estratégicos para el futuro". Por ello, desde el PR+Riojan@s "proponemos estudiar la creación de un Conservatorio Superior de Música en Calahorra, una iniciativa que supondría un antes y un después para cientos de jóvenes riojanos y para toda la Ribera del Ebro".

Actualmente, cualquier estudiante que quiera cursar estudios superiores de música en La Rioja se ve obligado a desplazarse a comunidades vecinas como Pamplona o Zaragoza. Esta situación provoca costes económicos, dificultades familiares y, en muchos casos, la marcha de talento joven fuera de nuestra comunidad o el abandono de los estudios musicales. "Calahorra tiene capacidad, tradición cultural y una ubicación estratégica para albergar un proyecto de estas características, que además ofrecería un servicio único en La Rioja y la Ribera navarra", explica Herrero.

La existencia de numerosas escuelas de música, bandas y agrupaciones musicales en toda La Rioja Baja y la Ribera navarra "convertiría este Conservatorio Superior en un referente para cientos de jóvenes músicos que actualmente no disponen de esta formación cerca de sus hogares, especialmente cuando en municipios de nuestro entorno existe una importante cantera musical que necesita oportunidades y futuro sin tener que abandonar su tierra para continuar sus estudios superiores".

Así mismo, desde el PR+Riojan@s se solicita al Ejecutivo riojano impulsar el Grado Medio del Conservatorio, "acercándolo con profesorado itinerante al que se le deberían mejorar sus condiciones laborales al poder completar sus jornadas, evitando desplazamientos del alumnado, ahorrando tiempo y dinero, ya que esto supone un gran problema que hace que la infancia de muchos hogares con habilidades musicales nunca lleguen a dar el paso al Conservatorio", apostando así por un modelo de cercanía con gran tradición y demanda musical.

Esta iniciativa facilitaría enormemente el acceso a la formación musical profesional al tiempo que ayudaría a fortalecer el arraigo cultural y musical de nuestros jóvenes, impulsando el talento y garantizando igualdad de oportunidades en todo el territorio. También permitiría reforzar y potenciar el actual Conservatorio de Música de Calahorra para seguir creciendo y continuar realizando una labor extraordinaria.

"Hablamos de un proyecto que no solo fortalecería la educación musical, sino que supondría invertir en futuro, oportunidades y arraigo para nuestros jóvenes y ayudaría a dinamizar la ciudad y consolidar a Calahorra como un referente educativo y cultural del valle del Ebro, generando también un importante impacto económico", señala el secretario general de PR+Riojan@s.

"La Rioja no puede seguir perdiendo talento por falta de infraestructuras y ambición política. Es el momento de apostar por proyectos transformadores que piensen en las próximas generaciones y que sitúen a Calahorra como motor cultural, educativo y económico de nuestra comunidad", añade.