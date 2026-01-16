PSOE advierte de la opacidad en rendición de cuentas de la Fundación para la Transformación: "La usan de chiringuito"

El diputado socialista, Miguel González de Legarra. - PSOE DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha exigido al presidente regional y a su vez presidente del Patronato para la Transformación, Gonzalo Capellán, la publicación inmediata de las cuentas auditadas del ejercicio 2024 de la Fundación recordando que es de "obligación política y legal" ante "la opacidad" que muestran. Si no lo hace, los socialistas aseguran que Capellán "utiliza la Fundación como un chiringuito desde el que manejar recursos públicos al margen del control parlamentario".

Así se ha expresado el diputado socialista, Miguel González de Legarra, asegurando que desde el Gobierno riojano, dos años y medio después de comenzar la legislatura, siguen "negando" información sobre esta Fundación cuya definición debía servir para impulsar la labor económica, social y tecnológica de la comunidad así como para la transferencia del conocimiento y para albergar proyectos de alto impacto.

Dos años y medio después, prosigue, "no tenemos nada". Por ello, además, pide el cese "inmediato" de su gerente, Arturo Colina. Solicitan también que se publiquen con detalle "los contratos menores y sus criterios de adjudicación" y se asuman "responsabilidades políticas por todos estos incumplimientos".

Con respecto a dichos contratos, el PSOE asegura que en estos años, según los datos disponibles, más del 97 por ciento de los contratos suscritos por la Fundación han sido menores, es decir, de 457 realizados, 445 lo son. "Estamos ante un patrón que no es casual sino coherente con un modelo de funcionamiento de ausencia de control externo".

"INCUMPLEN" LA LEY DE FUNDACIONES Y LA LEY DE TRANSPARENCIA

González de Legarra afirma también que desde el Ejecutivo regional "se incumple con la Ley de Fundaciones y la Ley de Transparencia" porque "niegan constantemente información al Parlamento" de en dónde o en qué se han gastado los recursos públicos de esta Fundación.

Sobre la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Legarra recuerda que ésta establece "de forma inequívoca" que el Patronato de la Fundación debe aprobar las cuentas anuales en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio.

Ese plazo "concluyó el 30 de junio de 2025 y a esa fecha, el Patronato de la Fundación para la Transformación de La Rioja incumplió esta obligación legal". "Pero es que la situación no ha mejorado, porque, hoy en día, más de seis meses después de que concluyera el plazo legal, todavía no consta que se hayan aprobado, ni publicado las cuentas auditadas del ejercicio de 2024".

Como reflexiona el diputado, esto "no es un error puntual sino un modelo de gestión nefasto". Pide también que "garanticen la legalidad" de la Fundación porque "lo único claro es que incumplen varias leyes, ocultan sus cuentas, niegan información y todo esto no son problemas técnicos sino políticos".

"Dos años y medio después -insiste- esta Fundación no ha transformado absolutamente nada La Rioja pero sí ha conseguido algo muy claro, incumplir leyes y gestionar recursos públicos sin ningún tipo de control".

Ante todo ello, desde el PSOE consideran que no se puede permitir que una entidad creada para transformar la comunidad se convierta en un espacio "opaco, sin control y sin resultados". "La transparencia no es una opción y mucho menos en una Fundación como ésta. El Gobierno de Gonzalo Capellán incumple".

Así las cosas, González de Legarra exige "respuestas inmediatas" porque si un Gobierno "no tiene nada que ocultar, lo que tiene que hacer es publicar las cuentas hoy mismo y facilitar a los diputados toda la información pendiente de entregar".

"CHIRINGUITO AL SERVICIO DEL PODER"

"Si no lo hace -advierte- quedará claro que esta Fundación es un chiringuito al servicio del poder y del presidente del Gobierno riojano".

González de Legarra ha explicado que esta Fundación nació "con compromisos explícitos y disposiciones de recursos más que suficientes pero en todo este tiempo no encontramos ningún tipo de resultado tangible ni proyectos que podamos evaluar, a pesar de los recursos que se destinaron para ello. No hay una rendición de cuentas mínimamente aceptable".

Todo ello, además, en una Fundación que no partía de cero porque, como recuerda el diputado socialista, "el anterior Gobierno -liderado por la socialista Concha Andreu- contaba con dos entidades distintas en funcionamiento, con equipos y planificación, que ya estaban trabajando, avanzando y ofreciendo resultados pero cuando llegó al Gobierno Gonzalo Capellán las desmanteló para sustituirlas por dicha Fundación que no exhibe ningún resultado. Mucho discurso y mucha propaganda pero ningún resultado serio".

A todo ello se suma, a juicio de González de Legarra, "la máxima opacidad" porque "hemos presentado múltiples iniciativas parlamentarias para conocer la actividad y la respuesta del Gobierno siempre es escasa, confusa o nula".

Una actitud "que vulnera el control parlamentario y que presenta una voluntad clara de ocultar información. No hay control, no hay transparencia".