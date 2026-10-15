PSOE alerta de que en 15 días no habrá ningún cirujano maxilofacial en el San Pedro, servicio que esperan 740 pacientes

Archivo - Quirófano de Cirugía Maxilofacial - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo
LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSOE de La Rioja ha alertado de que el próximo 30 de octubre "el único cirujano maxilofacial que permanece en el hospital San Pedro de Logroño abandonará su puesto" y si "no se hace nada por revertirlo" los ciudadanos no contarán con este servicio puesto que los dos lotes -para empresas privadas- sacados por el Gobierno riojano correspondientes a este tipo de cirugías han quedado desiertos.
Así lo ha indicado el diputado regional del PSOE, Miguel González de Legarra, destacando que esta es una situación de "extrema gravedad" que afecta a alrededor de 750 pacientes. Muchos de ellos, asevera, llevan "más de 500 días esperando una intervención" y "si nadie lo remedia" en menos de 15 días "nos quedaremos sin ningún especialista que pueda atenderles en el sistema público riojano".
Ante ello desde el PSOE preguntan al Gobierno de La Rioja y, en concreto, a la Consejería de Salud "qué tiene previsto hacer con estos pacientes". Los socialistas exigen "respuestas inmediatas, concretas, con plazos y garantías existenciales porque esta situación no se ha producido de un día para otro sino que es la consecuencia de una pérdida progresiva de capacidades asistenciales que el propio Gobierno conoce desde hace tiempo".
"CONTRATACIÓN PRIVADA"
González de Legarra explica, además, que "en lugar de resolverlo reforzando el servicio público, el Gobierno de La Rioja ha pretendido solucionar recurriendo a la contratación privada". Una situación que es "más preocupante" porque el Gobierno de Gonzalo Capellán tramitó durante el mes de agosto, por procedimiento de urgencia, un contrato para privatizar diferentes procedimientos quirúrgicos del Servicio Riojano de Salud.
Un expediente, con un presupuesto de casi 750.000 euros, que incluía cirugía plástica y reparadora, cirugía maxilofacial y estomatología, entre otros. La Consejería de Salud "justificó esa decisión por la insuficiencia de medios propios y por las demoras acumuladas".
Por lo tanto, el Gobierno "ya reconocía que existía un problema muy grave". Pero, ahora, "hay otro dato que deja en evidencia la fragilidad de esa respuesta y es que los dos lotes que había sacado correspondientes a cirugía maxilofacial quedaron desiertos".
Así las cosas, pregunta Legarra; "¿Qué solución tiene preparada para estos pacientes después de que estos dos lotes hayan quedado desiertos?, ¿ha previsto una alternativa?, ¿ha iniciado alguna actuación para garantizar estas intervenciones?.
"ABSOLUTO FRACASO"
"Si el Gobierno no tiene un plan 'B' lo que tenemos delante es un absoluto fracaso de planificación de consecuencias evidentemente muy graves para los pacientes" porque, como ha reflexionado, "declarar lotes desiertos evidentemente no hacen desaparecer la enfermedad".
Desde el PSOE también se muestran preocupados ya que no entienden "cómo se ha podido llegar hasta esta situación".
Aunque como ha indicado Legarra es evidente que existen dificultades para cubrir determinadas especialidades, es obligación de una Consejería de Salud anticiparse a esa situación, planificar, captar profesionales y garantizar la continuidad de los servicios públicos ya que, en cirugía maxilofacial "hemos pasado de tres facultativos a ninguno en 15 días".
No puede pretender "que la contratación privada sea la única respuesta posible cuando la propia contratación no consigue cubrir las necesidades que pretendía resolver".
"¿QUÉ VA A PASAR AHORA?"
"La cuestión -continúa González de Legarra- es saber qué va a pasar a partir del 30 de octubre cuando se marche este único especialista con estos pacientes que llevan esperando casi 600 días".
Con esta situación, desde el PSOE exigen a la consejera del ramo que explique "de manera inmediata y pública qué va a ocurrir a partir del 30 de octubre y dónde van a ser atendidos los más de 740 pacientes que esperan una cirugía o a dónde los van a derivar".
"No nos vale con que la consejera diga que está trabajando en ello, no nos vale que anuncie que estudiar alternativas, no nos vale que vuelva a hablar de la falta de profesionales sin explicar qué medidas concretas ha adoptado o piensa adoptar para resolverlo. Queremos saber qué solución tiene, cuándo va a aplicarla y cómo va a garantizar que ningún paciente se quede sin la atención que necesita", ha sentenciado.