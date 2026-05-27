Viviendas en la Plaza de la Verdura - PSOE

LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Calahorra asegura que las viviendas "asequibles" de la Plaza de la Verdura llevan "tres años de retraso". En un comunicado, han manifestado que en marzo de 2021 el Ayuntamiento de Calahorra "adquirió el edificio en estructura de la plaza de la Verdura dentro de una estrategia clara del gobierno municipal liderado por Elisa Garrido de proporcionar vivienda asequible a la juventud".

En junio de 2022 "se aprobó definitivamente la modificación del planeamiento urbanístico para favorecer la construcción de estas viviendas". Paralelamente, el Ayuntamiento de Calahorra cedió al Gobierno de La Rioja de Concha Andreu el edificio para la construcción de las viviendas, quien se comprometía a financiar el proyecto a través del IRVI.

En febrero de 2023 el Ayuntamiento de Calahorra, el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España firmaron un convenio que concede 340.200 euros de Fondos Europeos para la construcción de estas viviendas. Una subvención que debe justificarse en junio de 2026 por lo que, dado el retraso acumulado por el Partido Popular en este proyecto, corre riesgo de perderse en su totalidad.

Y es que, "no fue hasta agosto de 2025 que el Partido Popular licitó las obras, que comenzaron 8 meses después, el 31 de marzo de 2026".

"Más de tres años de retraso que, nuevamente, han perjudicado las opciones de los jóvenes calagurritanos de disponer de una vivienda asequible para poder emanciparse", han manifestado.

El PSOE ha apuntado que "no se trata de un despiste". "Asistimos a una estrategia deliberada por el Partido Popular de La Rioja y de Calahorra de retrasar los proyectos de construcción de vivienda asequible en Calahorra, tanto en la plaza de la Verdura, como en el caso de las 18 viviendas de los peones camineros que denunciamos recientemente", han manifestado.

El Gobierno de La Rioja "ha mantenido paralizados y abandonados estos proyectos de construcción de viviendas a la espera de las elecciones para desarrollarlos, pese a la necesidad imperiosa de tantos y tantos jóvenes calagurritanos por disponer de vivienda protegida y asequible para poder emanciparse y desarrollar su proyecto de vida".

Pero además, el retraso de este proyecto "no solo perjudica las posibilidades de la juventud, sino que también retrasa la recuperación de una zona degradada del Casco Antiguo como es la plaza de la Verdura y el entorno de la calle Portillo de La Plaza, a través del Plan Especial de Reforma Interior de dicho entorno". "Un lugar con una ubicación y orientación que, una vez recuperado, haría de este espacio un lugar altamente deseable para vivir", han indicado.

La construcción de estas 9 viviendas "es un ejemplo perfecto del papel mediador e impulsor de los Ayuntamientos a la hora de conseguir que en sus municipios se construyan viviendas asequibles gracias a la colaboración institucional", ha manifestado.

El Partido Popular en Calahorra "ha perdido la credibilidad en materia de vivienda". En el pasado pleno de 25 de mayo rechazó una proposición del PSOE encaminada precisamente a que el Ayuntamiento de Calahorra ejerciera idéntico papel impulsor y mediador para poder llevar a cabo viviendas asequibles en el paseo del Mercadal.

"Y lo hizo presentando una enmienda a la totalidad en la que expresamente renunciaba a ejercer sus competencias pero, además, eliminaba cualquier referencia al papel de gestión del Gobierno de La Rioja y del IRVI, sin cuya intervención es imposible llevar a cabo el despliegue del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a través del cual se harían realidad estas viviendas", ha indicado.

En una "incomprensible contradicción", el PP se escudaba para rechazar la propuesta en una presunta propiedad de la idea, "mientras borraba de la propuesta el acuerdo en el que el Ayuntamiento de Calahorra ejercería el papel de colaborador indispensable con otras instituciones para poder realizar el proyecto". "Es decir, quieren que todo lo hagan los demás, mientras ellos posan para la foto. Pero gobernar es trabajar por lograr las cosas, y no esperar a que otros lo hagan por ti", ha apuntado.

Serán otros municipios con mayor altura de miras, "con menos sectarismo y más inteligencia política quienes aprovechen los 119 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que el Gobierno de España inyectará al Gobierno de La Rioja para poder desarrollar proyectos como este".

"Así pues, ni las 18 viviendas de los peones camineros, ni las 9 viviendas de la Plaza de la Verdura, ni las viviendas del paseo del Mercadal, ni cualquier otra, serán una realidad gracias a Mónica Arcéiz o al Partido Popular porque están sometidos a los intereses electoralistas sin importarles lo más mínimo las necesidades de la juventud ni el interés general", ha concluido.