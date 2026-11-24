LOGROÑO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calahorra critica que la alcaldesa de la localidad, Mónica Arceiz, ha abierto un expediente de depuración de responsabilidades contra la concejala socialista, Rebeca Sáenz Marín, con el objetivo "de coartar el derecho de la oposición a fiscalizar la gestión municipal e informar a la ciudadanía sobre la ampliación de la Escuela Infantil Municipal 'Santos Mártires'".

La notificación municipal, recibida el pasado 10 de noviembre, acusa a la edil de vulnerar el deber de reserva por presuntamente haber publicación en redes sociales una imagen meramente ilustrativa procedente de la memoria técnica de un "módulo prefabricado", un barracón, realizada más de 24 horas después de que el propio Ayuntamiento hiciera público que el concurso había quedado desierto.

La alcaldesa dijo en el pleno municipal que la solución para la Escuela Infantil Santos Mártires no iba a consistir en la colocación de "barracones". Una afirmación "que ha resultado ser otra mentira más como simplemente puede desprenderse de la lectura del pliego donde claramente se establece que serán módulos prefabricados".

"¿Cuál es la diferencia? Ninguna". Sin embargo, dicha imagen es "un render genérico creado y/o editado con Inteligencia Artificial que carece de datos técnicos, económicos o confidenciales, y cuyas características ya son públicas en la web del único licitador. Una imagen que no vulnera precepto alguno, ni causa daños a terceros, ni limita la competencia".

Según explica el PSOE, "este intento de mordaza contrasta con la actuación de la propia alcaldesa, quien el 3 de noviembre ya informó verbalmente a las familias en lista de espera de que la licitación iba a quedar desierta y se abriría un nuevo proceso".

Esta reunión se produjo un día antes de que la Mesa de Contratación adoptara siquiera esa decisión (el 4 de noviembre) y dos días antes de su publicación oficial en la Plataforma de Contratación del Estado (el 5 de noviembre), "evidenciando que Arceiz buscaba arrogarse en exclusiva el relato ante las familias mientras impide informar al PSOE".

La apertura de este expediente supone "un uso partidista de los medios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento para perseguir a los concejales socialistas que solo tienen como único propósito informar por los cauces legales de las actuaciones del Equipo de Gobierno municipal, en este caso, poniendo de relieve el fracaso en la gestión de Arceiz para dotar a Calahorra de más plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años".

La alcaldesa aplica "una doble vara de medir intolerable: ella adelanta decisiones a las familias antes incluso de que se aprueben oficialmente, pero abre un expediente por informar con una imagen ilustrativa cuando el proceso ya era público", lamentan los socialistas.

Ante todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha presentado formalmente un escrito de alegaciones solicitando el archivo inmediato de este expediente y reclamando un certificado de la Secretaría General que acredite que ningún documento publicado estaba declarado como confidencial. Los socialistas recuerdan que el control político y la libertad de expresión "están amparados la Constitución Española y que ninguna maniobra intimidatoria frenará su labor de oposición".

"UNA CONDUCTA REITERADA"

Finalmente, añaden, "no es la primera vez que la alcaldesa Arceiz utiliza los medios municipales para tratar de torpedear a la oposición".

Esta ofensiva no es un hecho aislado, "sino un paso más en la deriva autoritaria de Arceiz para silenciar a la oposición". La alcaldesa ya fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja por vulnerar la Constitución al cambiar los días de los plenos para impedir la asistencia de la portavoz socialista, Elisa Garrido.

"A este historial se suman sus amenazas de expulsar a todo el Grupo Socialista del salón de plenos, la expulsión de facto tanto de Elisa Garrido como de Jesús Garrido haciendo un uso abusivo y equivocado del reglamento y sus intentos de censurar las intervenciones de la oposición en las actas municipales", finalizan.