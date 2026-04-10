El PSOE de Calahorra urge al equipo de Gobierno a actuar y limpiar en el yacimiento de 'La Clínica' - PSOE CALAHORRA

LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calahorra urge al equipo de Gobierno a actuar y limpiar en el yacimiento de 'La Clínica' que, a su juicio, sufre "un abandono que está a la vista de cualquier persona que se pasee por su entorno, sin que los concejales del Partido Popular muestren la más mínima preocupación por trabajar y ejercer sus competencias para que se pueda observar en buen estado".

El yacimiento presenta un estado "de suciedad y deterioro alarmantes. Lo más importante es el reciente desprendimiento sufrido en la zona termal. Un nuevo derrumbe de un elemento patrimonial que debe urgir a los concejales del Ayuntamiento de Calahorra a actuar de manera urgente para reparar y restaurar esa importante zona del yacimiento".

Como explican los socialistas, si hace un mes era la zona de la muralla de la plaza Eras la que sufría un desprendimiento, "ahora es el yacimiento de La Clínica el que sufre el mismo problema ante la impasible mirada del Equipo de Gobierno, cuya inacción en materia de patrimonio está suponiendo un problema grave para la ciudad".

"El desprendimiento, siendo el problema más grave y urgente, no es el único. Las hierbas y la basura proliferan a sus anchas por las pasarelas, la explanada, los muros, las zonas de piscinas termales, dando una sensación de dejadez y abandono impropia de una ciudad bimilenaria cuyo Ayuntamiento debería actuar orgulloso de su patrimonio", indican.

Llama la atención, prosiguen, "un grifo que lleva depositado cerca de un mes en el yacimiento, sin que el Ayuntamiento lo haya retirado todavía".

El yacimiento de La Clínica debe ser mantenido y atendido de manera regular por parte del Ayuntamiento de Calahorra para su limpieza y buena conservación.

"No es de recibo que este yacimiento haya permanecido así durante la Semana Santa, un periodo de máxima afluencia de turismo en Calahorra. Y que esté en este estado apenas una semana antes del inicio de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura".

Con todo ello, continúan, "de nada sirve gastarse cientos de miles de euros en proyectos de digitalización si, cuando se compara con la realidad, el yacimiento aparece invadido de suciedad y es un lugar donde solo florece el abandono".

Durante la pasada legislatura, el Equipo de Gobierno del PSOE realizó una inversión cercana a los 80.000 euros para recuperar este yacimiento tras años de abandono por parte del Partido Popular. Una inversión que consistió en un nuevo vallado más seguro, la limpieza de vegetación, consolidación de los muros, solución de problemas de drenaje, así como cubrición con grava de los elementos más significativos para poder apreciar mejor los elementos más destacados del yacimiento.

Igualmente se realizaron nuevas excavaciones en la zona noroeste, y se comenzó con la experiencia de los campos de trabajo.

"Hoy, el yacimiento vuelve a sufrir la misma inacción y el mismo abandono que caracterizó la gestión de Mónica Arcéiz como concejala de Cultura, y que ahora como alcaldesa afecta al conjunto de la ciudad de Calahorra".

Es por ello "que exigimos al Ayuntamiento de Calahorra un cambio de actitud: que vuelva su mirada al patrimonio histórico de la ciudad, y en concreto, a los yacimientos de Calahorra que comienzan a derrumbarse a causa de la falta de atención y la inacción de su Equipo de Gobierno".