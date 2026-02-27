El PSOE critica que "Escobar ha permitido que las VPO se adjudiquen al mejor postor y no a quien más necesidades tiene"

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso - SERGIO ESPINOSA (JPGE ESTUDIOS)-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este viernes que el Gobierno local de Conrado Escobar "ha permitido que las viviendas de protección oficial (VPO) se adjudiquen al mejor postor y no a quién más necesidades tiene".

Por ello, como ha afeado el portavoz del Grupo Socialista, Luis Alonso, en rueda de prensa, se ha excluido de esta forma "a quienes deberían ser sus principales destinatarios, las familias y personas con menos recursos".

Alonso ha aludido a las declaraciones realizadas ayer por el secretario general de la Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) quien reconoció que "las promotoras privadas están seleccionando a los adjudicatarios en función de su capacidad económica".

Es decir, a su juicio, "son ellas quienes determinan quién tiene solvencia suficiente para acceder a una vivienda y quién queda excluido".

En este sentido, el portavoz del PSOE ha exigido al alcalde Conrado Escobar "que explique de manera inmediata y pública si comparte que las viviendas de protección oficial construidas en suelo público se adjudiquen en función de la solvencia económica de los solicitantes y sin control alguno".

Alonso ha lamentado que "el modelo por el que está apostando el alcalde prioriza el mejor postor y no a quién más demanda una vivienda", todo ello "sin transparencia ni publicidad".

El concejal ha asegurado que "permitir que la adjudicación de vivienda protegida en suelo público quede al arbitrio del criterio de solvencia contradice el espíritu de la legislación estatal y autonómica de la Ley de Vivienda".

De esta forma, el PSOE exige al Gobierno de La Rioja que garantice el cumplimiento de la Ley y reclama al alcalde de Logroño que comparezca públicamente para aclarar si avala un sistema que discrimina en el acceso a un derecho básico.

Por último, Luis Alonso ha considerado que "la vivienda protegida no puede convertirse en un producto reservado para quienes tienen mayor capacidad económica".