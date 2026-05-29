El PSOE critica que el Gobierno riojano "no cree en el Plan Corresponsables y no le interesa la conciliación familiar"

La secretaria de Igualdad de La CER del PSOE, Naiara Hernáez. - PSOE

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad de La CER del PSOE, Naiara Hernáez, ha recordado que el Plan Corresponsables "es una política pública de éxito que tiene como objetivo facilitar la conciliación de la vida laboral familiar y personal". Todo, "a través de la creación de una red de servicios de cuidado para menores de hasta 16 años". El Gobierno de España "financia el 75 por ciento de los fondos y el Gobierno de La Rioja debería asumir el 25 por ciento restante".

El problema, ha dicho Hernáez, es que La Rioja "es la única comunidad autónoma que ha dejado de ejecutar recursos económicos y que ha planteado dificultades". Y, a pesar de esta realidad, "tenemos que escuchar al portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez, decir que si el Plan Corresponsables no se ha ejecutado al 100% se debe a las trabas del Estado, algo que es, simplemente, mentira".

Naiara Hernáez ha denunciado que el Gobierno regional "ha tratado de boicotear este Plan, y lo hace porque no cree en esta iniciativa y porque no le interesa lo más mínimo la conciliación".

Es evidente, ha añadido Hernáez, que el Gobierno de La Rioja "está más preocupado por poner palos en las ruedas, que por facilitar el desarrollo de Corresponsables".

Por eso, "exigimos al Ejecutivo regional que abandone esta actitud y ponga recursos para ayudar a los ayuntamientos, y que este Plan funcione, tal y como sucedió en el mandato anterior". En cualquier caso, la inacción del PP "ya tiene consecuencias, porque de los más de 2,3 millones de euros transferidos por el Ministerio para impulsar políticas de corresponsabilidad y apoyo a las familias, el Ejecutivo autonómico apenas ha ejecutado el 39,5 % de los fondos disponibles".

Es decir, "no cumplen con un 60,5% en la ejecución del Plan Corresponsables". Todo esto se traduce en que "cerca de 1,39 millones de euros destinados a servicios del Plan no se han traducido en servicios a la ciudadanía".

Naiara Hernáez ha recordado que, a pesar del elevado nivel de incumplimiento provocado por la falta de ejecución de la Comunidad Autónoma, "y para evitar una penalización muy elevada, el Ministerio ha actuado con flexibilidad para amortiguar las consecuencias de esa baja ejecución".

Y, además, el Gobierno de España "volverá a aportar más de dos millones de euros a La Rioja para el desarrollo del Plan Corresponsables a lo largo de este 2026".

El problema de fondo aquí "es que Capellán y su Gobierno no creen en políticas de masculinidad, y por tanto no cumple con la línea corresponsabilidad necesaria para el cambio cultural en los cuidados que es clave para el Plan Corresponsables".