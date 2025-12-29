PSOE exige la apertura de los centros de día de Arnedo y Calahorra sin inaugurar "por torpeza o interés electoralista"

Archivo - La diputada regional del PSOE, María Somalo. - PSOE - Archivo

Advierte de que el Gobierno de Gonzalo Capellán "deja perder" más de 14 millones comprometidos para infraestructuras sociosanitarias LOGROÑO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja exige al Gobierno de Gonzalo Capellán "la inmediata puesta en marcha" de los centros de día de Arnedo y Calahorra cuyas obras finalizaron "hace muchos meses" y siguen "cerrados". Además solicita que ponga "la debida diligencia" en la tramitación del resto de centros pendientes del Plan de Infraestructuras Sanitarias aprobado en 2021 por el anterior Ejecutivo.

Así lo ha pedido esta mañana la diputada regional socialista, María Somalo, quien ha recordado que el pasado 2021 se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Gobierno de La Rioja para dicho plan financiado principalmente con Fondos Europeos.

Gracias a esta firma, el Ministerio asumió compromisos económicos por valor de más de 40 millones de euros. De ellos, por ejemplo, en 2021 se ingresaron 10 millones al Ejecutivo riojano, en 2022, 13 millones y en 2023 un total de 15 millones.

INFRAESTRUCTURAS A LAS QUE "HAN DESISTIDO"

Pero desde que se instauró el Gobierno del 'popular' Gonzalo Capellán, en verano de 2023, el Ejecutivo ya ha desistido, por ejemplo, a la construcción de un centro terapéutico de menores por valor de 6 millones o a la construcción de una residencia para personas mayores con discapacidad por 1,5 millones así como a la construcción del centro de día y centro de participación activa de Haro, dotado con 7 millones de euros.

Al respecto del centro de día de Haro, explica Somalo, "sabemos que desiste porque hace un mes el propio Gonzalo Capellán dijo que se iba a acometer pero con fondos propios de la C.A.R.". Esto es, a juicio de la socialista, "porque se les acaba el tiempo y no pueden hacerlo. De manera que vamos a perder siete millones de euros de fondos europeos solo en este asunto". En total "se van a tener que devolver alrededor de 14,5 millones comprometidos para infraestructuras de carácter sociosanitario".

Somalo asegura que también han desistido de la construcción de un centro de Día en Torrecilla "al sustituirlo por un centro de participación activa que nada tiene que ver".

CENTROS DE DÍA DE ARNEDO Y CALAHORRA

Desde el PSOE se muestran todavía más críticos con la situación de los centros de día de Arnedo y Calahorra. Con respecto al primero, aseguran, "la obra civil terminó en septiembre de 2024 y lleva 16 meses cerrado. Se va a hacer viejo sin haberlo estrenado", ha afirmado Somalo.

El principal objetivo del centro de Arnedo era modernizar de manera inmediata sus instalaciones y dar un espacio digno a los usuarios, duplicando el número de plazas (de 20 a 40).

Con respecto al centro de día de Calahorra, indica, "parece que lleva el mismo camino. Lleva siete meses construido y tampoco está habilitado". Esto se debe -ha indicado- " a la torpeza de la gestión por parte del Gobierno del PP" o bien "a un interés político y electoralista que pretende retrasar en el tiempo estas dos inauguraciones para que parezca que lo han hecho ellos".

Así las cosas, finaliza, "exigimos la inmediata puesta en marcha de estos dos centros".