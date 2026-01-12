El PSOE exige a Capellán que cumpla la previsión de aumento de plazas en Enfermería y no desvíe estos fondos a Medicina

La diputada socialista María Somalo - PSOE

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista María Somalo ha exigido hoy al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, que cumpla con el protocolo para el aumento de plazas en Enfermería, por el que ya se deberían haber alcanzado las 150, y no desvíe estos fondos a Medicina.

Tras el anuncio de inversión de 1,4 millones de euros en el edificio que, actualmente, alberga Enfermería para adaptarse a los futuros estudios de Medicina, el PSOE ha puesto sobre la mesa que esto está suponiendo "frenar" los estudios de Enfermería.

Así, según ha denunciado hoy la socialista María Somalo, Capellán estaría priorizando una "promesa electoral", como es poner en marcha en La Rioja los estudios de Medicina, frente a un acuerdo firmado entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja en la pasada legislatura.

Según este último, ambas entidades se comprometían a aumentar las plazas de Enfermería en quince en el curso 2023-24, hasta llegar a las noventa; treinta en el curso 2024-25, hasta llegar a las 120 y treinta en el curso 2025-26, hasta llegar a las 150.

"El Partido Socialista cree que el señor Capellán está desviando recursos humanos, fundamentalmente profesorado, recursos económicos y recursos materiales que debieran haber sustentado ya desde el curso pasado la ampliación de hasta 150 plazas en las del grado de Enfermería", ha clamado.

Y es que la propia rectora de la Universidad de La Rioja, en rueda de prensa junto a Capellán para dar a conocer la inversión en el edificio de Enfermería renunciaba a este aumento de plazas. "Lo que está haciendo" el Gobierno de Capellán, ha dicho Somalo, "es desviar estos recursos para utilizarlos en un futuro grado de medicina".

Desde el Partido Socialista, ha avanzado, se presentará una proposición no de ley en el Parlamento de La Rioja para instar al Gobierno de La Rioja al cumplimiento del protocolo, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja el 26 de abril del 2023 y que comprometía a ese aumento de plazas en Enfermería.

"No puede ser", ha dicho, "que ahora venga un gobierno del Partido Popular a incumplir" protocolos firmados en anteriores legislaturas.