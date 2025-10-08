PSOE exige explicaciones sobre el acceso de José Mª Infante a la gerencia del Consorcio de Aguas: "Es un traje a medida"

Archivo - El director general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, José María Infante - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

Califican de "poco ético" que el actual director general de Calidad Ambiental ocupe tres cargos y piden a Capellán su "cese inmediato"

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista registrará en el Parlamento de La Rioja una solicitud de comparecencia urgente en Comisión a la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, para que dé explicaciones sobre "el traje a medida que se ha hecho" el actual director general de Calidad Ambiental, José María Infante, al asumir la gerencia del Consorcio de Aguas.

"Esperemos que atienda la solicitud con celeridad y acuda al Parlamento para dar explicaciones de cómo ha sucedido este asunto. No es tolerable que un alto cargo en el Gobierno utilice su puesto para, presuntamente, facilitar su futuro laboral dentro de la administración pública", ha afirmado el diputado del PSOE en La Rioja, Jesús María García.

Y como ha proseguido "realizamos esta petición a la consejera" aunque "sería bueno saber qué opina el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, de este procedimiento".

"ES ESCANDALOSO"

El PSOE considera "escandaloso" las "últimas noticias conocidas" sobre la operación de acceso al puesto de gerente del Consorcio de Aguas y Residuos del actual director general de Calidad Ambiental. Una situación que se ha conocido "gracias a que el anterior gerente del Consorcio envió una carta a todos los alcaldes de la comunidad para despedirse de su cargo e informar de quién asumía su relevo".

Pero como indica García, "Infante no es un funcionario que ha hecho un concurso de traslados o de méritos, sino que esto es un caso de 'juanpalomismo' de manual, yo me lo guiso yo me lo como. Infante, siendo director general y también presidente del Consorcio, fue él mismo quien tenía que elaborar las bases para sustituir al gerente".

"Él tiene la capacidad de preparar las bases y también figura como presidente de la Comisión evaluadora de los méritos de los que se presentasen a la plaza". Finalmente, "parece ser que él no actuó como presidente de Comité de valoración pero sí otros compañeros directamente vinculados a él".

"NO PARECEN ÉTICAMENTE COMPATIBLES"

"Infante es el adjudicatario de esta plaza y entendemos que, a día de hoy, es intolerable que sea director general y el Gobierno de Capellán debería haberlo cesado de forma inmediata ya que no es lógico que el director general sea al mismo tiempo el presidente del Consorcio y el gerente. Está ocupando tres cargos que, desde luego, no parecen éticamente compatibles".

Con todo ello, finaliza García, "desde el PSOE queremos conocer todos los vértices de este asunto y que la consejera nos explique qué ha pasado".

"Una vez sepamos si de esta operación se desprende alguna responsabilidad, evidentemente la pediremos pero de momento lo único que sabemos es que no es habitual. Es asombroso que la misma persona que dirige la dirección general y es presidente termine en un proceso seleccionado ser gerente", ha sentenciado.