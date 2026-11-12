PSOE inicia una campaña "crucial" y pide "movilización" para seguir teniendo "un gobierno progresista" en España - PSOE LA RIOJA

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LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

El PSOE de La Rioja ha iniciado la campaña electoral recordando a los ciudadanos que "cada voto cuenta" en una campaña "crucial" para España. Como han destacado; "Todo lo que no sea votar en La Rioja al Partido Socialista es dar los votos a la derecha y la ultraderecha".

Así se han referido las candidatas del PSOE regional al Congreso y al Senado, Elisa Garrido y Concha Andreu, respectivamente, en la tradicional y simbólica pegada de carteles que han realizado en Logroño.

En su intervención, la candidata socialista al Congreso, Elisa Garrido, ha asegurado que hoy comienza "una campaña crucial para el país, para Europa y para todas aquellas personas que necesitamos de un Estado fuerte y sólido que nos proteja frente a los poderosos".

Una campaña que, además, en La Rioja empieza "de la mejor manera posible" con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta misma tarde en Arnedo. Su presencia, ha dicho, "nos insuflará el ánimo que necesitamos para esta campaña".

Como ha indicado Garrido, trabajará "con fuerza" en estos quince días de campaña para "volver a tener un gobierno progresista en España" porque, como ha querido dejar claro, "no nos enfrentamos a la posibilidad de una alternancia normal en democracia, nos enfrentamos a la posibilidad de que la ultraderecha entre en el Gobierno y arrase con esa motosierra nuestros derechos, los de las mujeres, los de las personas LGTBI, los pensionistas...".

La realidad, ha dicho, es que "nos jugamos mucho y por eso hoy llamamos el voto a todos aquellos ciudadanos progresistas de La Rioja" porque "la única opción progresista que puede revalidar el Gobierno de España si eres un votante en La Rioja es votar al Partido Socialista".

"Todo lo que no sea votar en La Rioja al Partido Socialista es dar los votos a la derecha y la ultraderecha", ha sentenciado.

"PEDRO SÁNCHEZ HA PUESTO A ESPAÑA EN SU SITIO"

Por su parte, la candidata al Senado, Concha Andreu, ha recordado a los ciudadanos que "cada voto cuenta, cada voto es importante porque eso hará que haya un escaño socialista más en el Congreso".

Ha destacado la labor de este gobierno progresista "que ya sabemos como funciona" porque "nos ha traído crecimiento económico, empleo y otra cosa muy importante, que nos creamos un país soberano frente a estos 'tecnooligarcas' y estos presidentes que van como del 'matón en clase', como Trump o como Javier Milei".

Ante ellos, prosigue, Pedro Sánchez "ha puesto a España en su sitio" frente a una derecha y ultraderecha "que nos lleva insultando desde los comienzos, desde hace ochos años que empezamos a gobernar. Queriendo deshumanizar al Gobierno y a los partidos políticos que apoyan al gobierno".

A pesar de esos intentos, prosigue Andreu, "solo han conseguido ridiculizarse ellos mismos".

Por todo ello ha pedido "movilización" para seguir defendiendo "nuestros derechos, los servicios públicos y seguir siendo un país soberano y con altura y no en manos de esos 'vende patrias' que son la derecha y la ultraderecha".