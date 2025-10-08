El PSOE de Logroño critica que el alcalde "impide que la ciudad tilde de genocidio lo que está pasando en Gaza"

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

PSOE, Podemos y Partido Riojano lamentan que el alcalde, Conrado Escobar, "no permita, con su voto, que el Pleno de Logroño tilde de genocidio lo que está ocurriendo en Gaza".

Los socialistas, junto con Podemos y Partido Riojano, han intentado llegar a un acuerdo con el alcalde para elaborar una moción de condena, "a sabiendas de que la única forma de que salga adelante una moción sobre Gaza es con la aprobación del PP, debido a la mayoría absoluta con la que cuenta en el Ayuntamiento".

"Es inaceptable que Escobar se ponga de perfil ante una violencia que ya han denunciado la gran mayoría de los países del mundo", critican desde el PSOE.

"FALTA DE INDEPENDENCIA"

Asimismo, resulta "indecente" conocer que desde Génova se presionó al alcalde "para que no llamara a las cosas por su nombre ante la posibilidad de incluir la palabra genocidio en el texto a convalidar. Una decisión que demuestra falta de independencia y de valentía política".

Logroño es una ciudad que respira convivencia y dignidad, por eso las tres formaciones políticas "no pueden aceptar ni apoyar una moción que obvie el asesinato de miles de personas inocentes a manos del Gobierno de Netanyahu".

Ante la negativa del alcalde a incluir "una condena explícita y una defensa clara del derecho internacional, ha sido imposible alcanzar un acuerdo por lo que los tres grupos han decidido retirar la moción conjunta".

PSOE, Podemos y PR+ toman esta decisión "para no contribuir a que el Pleno municipal se convierta en un escenario de confrontación estéril mientras en Gaza se siguen contando víctimas civiles. Lo que exige este momento es claridad ética y compromiso humanitario, no cálculo político".

Por eso, los tres partidos exigen al alcalde "que retire su propia moción, un texto que evita condenar el genocidio y que ni siquiera hace referencia a la solución de los dos Estados, la única vía justa y duradera para la paz en la región".